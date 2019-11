"Niño de Cobre" contó cómo surgió la idea del mural en California

Esta semana, el artista santafesino Andrés Iglesias, mas conocido como "Niño de Cobre", era noticia internacional ya que el martes 13 de noviembre, se daba a conocer el mural en un edificio de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en el área de la "Bahía", el gigantesco mural con la cara de la activista Greta Thunberg, la adolescente sueca que se hizo conocida por su compromiso y lucha por el medio ambiente.

Embed

En esa zona se pueden encontrar muchos murales, con diferentes imágenes, desde Robin Williams (realizado también por Niño de Cobre) hasta Nipsey Hussle; todos adornando sus edificios. Tanto la CNN como The New York Time se hicieron eco de su trabajo.

• LEER MÁS: El mural de Niño de Cobre a Greta Thunberg, que llegó al New York Times

Ya una vez en Santa Fe, Andrés publicó en su Instagram, en dónde muestra casi a diario todos sus trabajo, cómo nació la idea y cómo se pudo llevar a cabo.

"Quiero decir que no es un tema político, es un tema humano, no importa lo que piensen de ella, este mural es para amplificar su mensaje, el cambio climático es real y si no hacemos algo hoy mismo, no hay futuro para las generaciones venideras", manifestó a través de su publicación.

Por otro lado dijo que para poder lograr este trabajo usó alrededor de "80 latas de aerosol que son eco friendly, con un mínimo impacto, el resto de la pintura es acrílico pintado a mano, para minimizar mi huella caminé casi todos los días hacia el mural, sino en auto eléctrico, las latas vacías van a ser usadas en una escultura con la misma temática.".