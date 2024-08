"No quiero que esto se repita": el pedido de la madre de la joven de 14 años obligada a bajar de un colectivo en plena Ruta 1

La reciente hecho, que involucra a un colectivero de la empresa Paraná Medio, quien el día lunes bajó a una nena de 14 años de la unidad, en plena Ruta 1 por no portar su DNI, generó un gran debate. La palabra de la madre de la menor y el pedido de disculpas de la empresa.

El lunes por la noche, pasadas las 20 horas, una nena de 14 años vivió un momento aterrador cuando el chofer de colectivo de la empresa Paraná Medio la obligó a bajar en medio de la Ruta 1 por no tener su DNI.

Carina, la madre de la joven, relató lo ocurrido: “Esto fue el lunes a las 20 horas. Ella sale de la escuela temprano, fue a hacer un práctico y luego a la casa de una compañera a 100 metros. La familia de la nena la llevó a tomar el colectivo a mi hija. El chofer en ese momento no le pidió el boleto porque estaba haciendo una llamada. Cuando terminó, le pidió el boleto a través de un QR, que es cómo funciona la aplicación de ellos. Ella se lo mostró, pero luego le pidió el DNI, que no lo tenía porque lo tiene extraviado”.

La situación escaló cuando el chofer exigió el pago del pasaje en efectivo. "Le dijo que eran 4 mil pesos y ella solo tenía 2 mil. Empezó a tratarla mal por no poder pagar el pasaje. En el km 31, más o menos, bajó a la banquina y le dijo de malos modos: «Llamá para que te vengan a buscar»", agregó Carina.

La adolescente, asustada y sola en plena ruta, comenzó a mandar audios desesperados a su madre. "Me empieza a mandar audios, desesperada, que estaba en la ruta. En el último audio me dice «no sé dónde estoy». Le pedí que me pase la ubicación en tiempo real. La dejó a unos 17 kilómetros de mi casa".

Carina explicó cómo vivió esos momentos de angustia: “No te puedo explicar como madre cómo viví ese momento y la desesperación de ella. Sabemos que pasan muchas cosas y más sobre una ruta, donde está oscuro, donde no hay casas porque es la parte rural. Por suerte tenía batería en el teléfono y tenía crédito para comunicarse. Sino, no sé qué hubiera pasado”.

Finalmente, la madre pudo contactar a un remisero amigo de la familia que rápidamente fue a buscar a la joven. “Hablé con un representante de la empresa. Sostuvo que no había sido así, se trató de excusar y minimizar la situación. Pidió disculpas. Le dije que hice visible (el caso) porque realmente no quiero que esto quede así. Solo busco que esto no se repita”.

Carina también expresó su deseo de que la empresa actúe con mayor responsabilidad en el futuro: "Entiendo que la empresa también tiene su reglamento y que deben exigir el DNI, pero creo que eso lo hubiera tenido que hacer en el momento que ella ascendió al colectivo. Pero no dejarla en medio de la ruta. O la hubiera llevado a una comisaría y ahí me hubieran llamado".

La familia ya presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo y fue contactada por representantes de Niñez. Carina concluyó con un mensaje para el chofer: “Nos gustaría conocer a la persona, al chofer. Le preguntaría si es padre y si quisiera sentir un ratito lo que yo sentí ese día, la desesperación y no saber qué hacer, para dónde correr, porque no te da el tiempo, parecía que podía pasar de todo en media hora”.