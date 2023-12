"No te asustés, pero hay un puma en tu patio", el aviso a una vecina de Franck

Gabriela es la dueña de la casa y habló en el programa De 10 que se emite por LT 10 y contó: "Me enteré de lo que pasaba porque los chicos que recolectan la basura me tocaron timbre en la madrugada y me dijeron «señora, no se asuste pero tiene un puma en su patio»". La mujer decidió ir al patio a ver. "Vi que estaba debajo del parrillero donde se quedó horas. Con la policía nos quedamos mirando detrás de la ventana y a la espera de que llegue la gente de fauna para atraparlo". Según se informó la captura del animal se produjo pasadas las 9.

"Ahora puedo reírme, pero nunca me imaginé que podía tener ese animal en el patio", expresó y agregó: "Al animal se lo notaba muy asustado, porque nunca salió de abajo del parrillero".

traslado puma franck.jpg La gente de fauna de la provincia recapturó al animal

Del patio finalmente escapó saltando los tapiales. "Lo capturaron a dos cuadras de mi casa, después de trabajar mucho y que el puma se cansó. Le lanzaron una red y pudieron colocarlo en la jaula", afirmó.

