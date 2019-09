"No tengo ánimo de revancha, solo quiero saber quién mató a mi hija"

En abril de 2010, Marianela Brondino volvía de su trabajo en una panadería del barrio María Selva en bicicleta cuando dos hombres intentaron robarle la cartera, en la que tenía dos pesos. En ese momento, en Gorostiaga al 1900, la joven de 25 años cayó y su cabeza golpeó fuertemente contra el asfalto. Fue trasladada al hospital en estado de inconsciencia y a los cinco días murió.

Lo que siguió después fue la lucha incansable de su familia durante una década. Cada aniversario de su muerte, una suelta de globos violetas se impulsó en el lugar del hecho y Graciela Brondino, madre de Marianela, era quien tomaba la palabra. Fue en esos momentos en donde se comenzaron a descubrir las primeras pistas para dar con los acusados, y la causa dejó de ser NN como había sido caratulada en un primer momento. Graciela estudió, tocó puertas de gobernadores, fiscales, jueces y de la policía. Formó parte de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad, de la que hoy es secretaria y fue fundamental para la creación de la ley de protección de testigos y la normativa sobre el pago de recompensas para casos especiales en 2016. Además, en el camino hacia la justicia y la verdad, sufrió la muerte de su esposo José Brondino después de una larga enfermedad.

Ahora, la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Santa Fe puso fecha, y en los primeros días de diciembre se realizará el juicio que determinará si Walter Daniel Borda (35) es el responsable o no de la muerte de Marianela. El hombre, que iba en la moto con otro delincuente, es el sospechoso de hacer caer a Marianela.

01f1.jpg Marianela Brondino murió a los 25 años luego de ser atacada por delincuentes. UNO Santa Fe

Graciela le dijo a UNO Santa Fe: "Significa dar un paso adelante importante, por el cual vengo luchando hace mucho tiempo. Diez años prácticamente, y vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, y si la Justicia determina si es responsable o no lo es. En realidad para el juicio mi papel va a ser únicamente de testigo y el resto de las jornadas no voy a poder estar presente porque al ser una de las testigos fundamentales no voy a poder estar en todas las jornadas cosa que me duele mucho, pero entiendo cómo son las leyes. Así que bueno, los que se tienen que preparar para el juicio son los fiscales y mis abogados".

Los fiscales son Martín Torres y Andrés Marchi imputaron a Borda en julio de este año y solicitaron 20 años de prisión como autores del homicidio. Además Graciela es representada por los abogados Agustín Roubineau y Federico Lombardi del Centro de Asistencia Judicial. Sobre lo que espera encontrar en diciembre, explicó: "Espero que la Justicia determine la verdad. Si es el responsable que vaya preso, los 20 años que pide la querella y sino que quede en libertad. No tengo ánimo de revancha, solo quiero encontrar a la gente que mató a mi hija".

Borda ya estaba detenido antes de julio de este año en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda ya que está vinculado a una causa por estupefacientes que se instruye en la Justicia Federal de Santa Fe por lo cual permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Por otra parte, la Justicia de Menores investiga a otra persona (J. E. G.) por el hecho. En el momento de la muerte de Marianela el hombre era menor de edad. Hoy está detenido en la cárcel de Las Flores.

Para los investigadores del caso, J. E. G. y Borda mantenían una estrecha relación y ambos participaron juntos del arrebato en María Selva. En este sentido, existiría una serie de registros fotográficos de Facebook que permitieron establecer el vínculo, como así también comunicaciones que fueron requeridas a la empresa. A ese material probatorio se sumó en febrero del 2017 el testimonio de una persona de identidad reservada que permitió reabrir e impulsar la causa. Ese testigo los involucró como partícipes del intento de robo que le costó la vida a Brondino.

"No se rindan"

A otras personas que se encuentran en la misma situación de búsqueda de justicia, Graciela opinó a UNO: "Lo que les puedo decir es que no se rindan. El sistema te lleva a que abandones la lucha por cansancio y porque muchas veces no se puede perforar la gruesa capa de la justicia... o de la injusticia. No hay que rendirse. Pero también hay que ser consciente que es bastante difícil para una familia porque tras que uno está partido por el dolor por la muerte de un familiar, de un hijo, encima tenés que salir vos a buscar justicia. Me parece que no es justo".

"Se lo digo siempre a la gente que está en la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad. Que no se rindan, que sigan luchando y que busquen todas las herramientas que estén a su alcance para tratar de salir adelante. Pero también a veces los miro y pienso que es una cosa que se les pide casi, no digo imposible, pero muy complicado porque el que no tiene problemas de salud de un tipo lo tiene de otro. Es muy difícil entender lo que pasa en una familia cuando te matan a un hijo, te tiene que pasar para saberlo. Hay madres que han quedado ciegas, otras en sillón de ruedas, otros que están con severos problemas nerviosos. Hay familias que después de esa muerte injusta, pierde a otro integrante como en mi caso en el que perdí a mi marido. Otra de las mamás perdió otro hijo con un ataque al corazón, es algo bastante difícil", agregó.

Por último, sobre su trabajo en la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad, apuntó: "Nos reunimos y allí cada uno expone sus problemas y se trata de dar una solución en la medida en que se pueda acompañarlos a tribunales, hablar con jueces o fiscales. Se hace todo lo que se puede pero es todo difícil", lamentó.