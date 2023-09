Sobre cómo vivió el homicidio de su hijo, contó: "Cuando pasó estaba en mi casa, por lo que me dijeron los vecinos ellos iban caminando con una cerveza en la mano. Sentí los tiros, salí y no pensé que era mi hijo, eran dos amigos. Dicen que desde un auto les dispararon. No sé más nada".

Además, Ezequiel había sufrido un robo hace un tiempo: "Más o menos hace dos o tres semanas sonó una alarma porque los delincuentes estaban yendo de techo en techo y me los encontré dentro de mi casa. Se llevaron la moto de mi hijo, me encerré en la pieza y cuando vino Ezequiel, que llegó antes que la policía porque estaba en el barrio por la alarma, encontramos el vehículo en la otra esquina, no se la pudieron llevar porque estaba pinchada. Tiempo después mi hijo encontró a los pibes porque le dijeron quiénes eran, no sé si de ahí viene el problema".

La mujer desconoce por qué asesinaron a su hijo: "No tengo idea. No tengo idea si alguno tenía algún tipo de problema. Mi hijo hacía cobranzas". En el Hospital Iturraspe un policía le brindó un poco más de precisiones de cómo se produjo el hecho: "Me dijo que aparentemente fueron dos armas diferentes, me preguntaron si mi hijo tenía arma, a lo que le contesté que no porque cuando fui le saqué todo lo de los bolsillos. No tenía arma, él otro tampoco, sino no hubiesen estado caminando tranquilamente, Ezequiel tenía auto y moto".

"No se puede vivir más. Parece que no se hacen bien las cosas, no puede ser que vivamos entre rejas. Los ladrones me entraron por el tapial cuando estaba en mi casa, me agarraron la llave de la mesa y salieron como panchos por su casa. Se saben todo", expresó indignada.

Marisa, con mucho dolor y tristeza recordó a su hijo: "Era un chico alegre, trabajador, tenía sus estudios, hacía lo que sea, changas, tuvimos verdulería, hacía cobranzas, trabajaba de yesero, hacía lo que podía".

El otro joven baleado está en terapia intensiva

La Terapia intensiva en el hospital Cullen.

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, reveló el estado de salud de Fernando Gómez, amigo de Ezequiel que sobrevivió a la balacera: "El paciente entró por heridas de arma de fuego múltiples, con lesión de columna, tórax, abdomen, cuello y miembros. Ayer se le hizo una intervención quirúrgica por las lesiones del cuello y del abdomen. Actualmente está en terapia intensiva con pronóstico reservado".

