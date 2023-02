"No vamos a poder regresar por mucho tiempo", dijo la vecina de la casa lindante a la explosión en Bº Mariano Comas

En los últimos dos años no hubo denuncias de "olor a gas" en la cuadra donde se derrumbó la casa

"Nosotras estamos bien. Por suerte tuvimos solo pérdidas materiales, no pasó más que el susto. No tenemos permitido regresar, y no vamos a poder tampoco hacerlo por mucho tiempo, es la casa es la más afectada. El perito nos dijo que era peligroso", contó Lucía a UNO Santa Fe.

La vecina narró que una familia amiga les consiguió un departamento para vivir. Sin embargo faltan algunas instalaciones y deben comer y bañarse en casas de amigas.

UNO Santa Fe se acercó al lugar de los hechos, donde trabajan para terminar de limpiar la zona de escombros.

Lucía detalló que entre las pérdidas se encuentra todo lo que se encontraba en el dormitorio de su hermana, "porque allí fue la parte donde se cayó la pared y el techo, en el living estaba conectado el aire y se rompió también. La heladera funciona. La ropa quedó bajo los escombros, ayer los bomberos nos corrieron los escombros y nos dejaron sacar algunas cosas, se fijaron que no haya pelgro y pudimos recuperar algo de ropa".

Cabe destacar que la dueña de la vivienda, que no vive en Santa Fe, ya se encuentra en la ciudad y es el contacto directo con las entidades gubernamentales que intervinieron en el hecho. Lucía y Analía tenían contrato hasta fin de año.

Luego del lamentable hecho, las amigas de las hermanas comenzaron a recolectar fondos a través de las redes sociales para ayudarlas, lo cual agradecieron.

"Desde el primer momento estuvieron para ayudarnos tomaron. Muchísima gente nos habló. Queremos agradecer también a los bomberos, policías, personal médico, vecinos, toda la gente que estuvo ahí se comportó muy bien. Las palabras que más siento que resumen todo esto que pasó son 'suerte' y 'gracias'" dijo Lucía para concluir.