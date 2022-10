Nocturnidad: "El proyecto del municipio es inviable y apunta a apagar la ciudad"

LEER MÁS: Nocturnidad: fuerte polémica entre la vecinal 7 Jefes y un boliche por ruidos molestos

Jorge Cantero, joven emprendedor santafesino, propietario de una marca de drugstores instalados en la ciudad, también se sumó a la polémica sobre nocturnidad y brindó a UNO Santa Fe su fuerte y tajante postura respecto al mensaje enviado por la Municipalidad al Concejo para debatir sobre la nueva noche que se pretende: "El proyecto de nocturnidad enviado por el Ejecutivo municipal es inviable para todos los que viven de la noche santafesina. Gastronómicos, emprendedores, músicos, DJ, todos se ven perjudicados".

Embed ABRO HILO sobre el proyecto de #Nocturnidad que presentó la Municipalidad de Santa Fe.

Para que todos entiendan lo perjudicial que es y sus graves consecuencias.

Destruyendo una actividad fundamental para el crecimiento, la generación de empleos y la llegada de turismo .

"Estamos hablando entre dueños de bares, paradores y boliches y es unánime el pensamiento de que este proyecto apunta a apagar la ciudad. Nos sorprende este proyecto cuando escuchamos a las autoridades que pretenden conformar una Santa Fe turística", sostuvo Cantero.

"Acá la lógica sería recibir un mensaje por parte de las autoridades locales expresando su deseo de tener una ciudad sin turismo, sin nocturnidad y a partir de esto nos ahorraríamos estar discutiendo entre vecinos y emprendedores", subrayó el joven emprendedor local y continuó agregando: "Pero, si por otro lado se busca la idea de una ciudad con mayor producción y desarrollo, en un contexto donde el argentino no puede viajar al exterior por los elevados costos y la situación económica del país, eligiendo alternativas locales, es el momento ideal para que la ciudad de Santa Fe sea una vidriera y apunte a posicionarse fuertemente en materia turística".

"Hoy observamos un proyecto de nocturnidad realmente muy malo para el desarrollo de la actividad nocturna empresarial y de la ciudad en materia de turismo receptivo. Sentimos además que la audiencia pública sobre nocturnidad no sirvió, o por lo menos no se nos escuchó en absoluto. Los horarios son perjudiciales para los bares y paradores, los niveles de decibles permitidos son bajos y no se ajustan a la realidad, la prohibición de la música funcional en los balcones gastronómicos genera desinterés para el usuario, los horarios de cierre son prematuros para los comercios, entre otras medidas; todas las medidas realmente le sacan a los emprendedores las ganas de invertir y apostar en la ciudad", finalizó Jorge Cantero.