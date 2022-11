Nocturnidad: tras la sanción de la ordenanza sigue el debate entre concejales

El edil de Juntos por el Cambio sentenció: "La ordenanza no viene a resolver esto y lejos de eso el Ejecutivo no toma ningún compromiso serio en relación al control o la seguridad. Y es más, los patea para adelante porque lo que se aprobó el viernes establece que en el municipio el intendente tiene tiempo hasta septiembre del año que viene, después de la elección del intendente incluso, para armar un plan de control para resolver qué área se va a ocupar del tema, qué nuevos dispositivos se van a disponer para capacitar a los agentes municipales". Añadió que incluso hay un intento de delegar roles del Estado a la hora del control y la seguridad como en la zona de boliches: "Se va a pedir a los titulares de los locales bailables que presenten un plan de seguridad pero para el entorno, para la calle, lo cual claramente no corresponde". Reveló además que se le va a pedir a los empresarios una serie de inversiones en sus locales en cuestiones vinculas con le ruido que "son gastos que tendría que hacer el Estado en equipamiento y en personal".

El integrante de Juntos por el Cambio señaló que en medio de este debate de nocturnidad hubo muchas quejas de los privados en torno a la "discrecionalidad" del municipio a la hora de tomar definición, en el sentido de que algunos se les permitían ciertas cuestiones y otros no, "a algunos se los clausuraba y a otros no".

"La zona de boliches va a seguir siendo la zona de boliches, no va a haber grandes formatos en el resto de la ciudad. Lo único que hace la ordenanza es incorporar un formato mucho más chico", apuntó Carlos Pereira.

Sobre los problemas que se desencadenaron en Villa Dora en el último tiempo el edil no dudó el responsabilizar al Estado por su falta de control. "El intendente no ha manifestado en ningún momentos la voluntad de poner más gente en la calle, falta mucha más gente en la calle y en virtud de lo que pasó con mucho más equipamiento", precisó. Según Pereira es necesario contar con unos 40 o 50 empleados municipales "dando vuelta toda la noche".

Por su parte, la concejala por el Partido Justicialista Jorgelina Mudallel sí acompañó el proyecto de nocturnidad. Desde su bloque acompañaron todas las modificaciones que se le hicieron al proyecto de ley ya que consideraban que el enviado por el Ejecutivo tenía muchos errores. "Hubo que trabajarlo muy específicamente, hasta en un momento pensamos en que los devuelvan al Ejecutivo y que envíen otro proyecto. Nos hubiese gustado que la Municipalidad un protagonismo más directo con esta ordenanza porque enviaron un proyecto que sabían que iba a modificarse desde el principio hasta el final y eso nos pareció un poco injusto", expresó la edil.

Desde el bloque Justicialista afirmaron que debe haber reglas claras en la noche santafesina. Mudallel, expresó: "Hoy hay un enojo total, espero que en los días que pasen la gente empiece a asimilar esta ordenanza. Sí es importante de que se hayan reconocido rubros que no estaban como los pubs, como la posibilidad de que la gente más grande tenga lugares para poder estar más allá de los boliches de ruta 168, en los cuales obviamente también planteamos la exigencia extrema para que se lleven a cabo las obras que se vienen prometiendo y que no se han cumplido". Y sentenció: "Es como que nos quedó un sinsabor con esta ordenanza".

Al principio, el proyecto enviado el municipio consideraba a Villa Dora y República del Oeste como bailes históricos y luego se comenzaron a trabajar como excepción. Una definición con la que Mudallel y su bloque no estuvieron de acuerdo: "Planteamos que las vísperas de feriados puedan trabajar, dijeron que no. Lo de las vísperas nos parecía acorde a la cultura santafesina, a los hábitos de la ciudadanía. El tema del horario era un conflicto, pusimos un punto intermedio de 2.30, 3 de la mañana y fueron hasta las 2. Con República del Oeste planteamos la posibilidad de un evento más, más allá del sábado porque esa día es el baile de cumbia pero el club también tiene los viernes para poder utilizar y no todos los fines de semana sino un día más al mes y no hubo acuerdo en ese sentido".

Lucas Simoniello, a diferencia de los concejales de los otros partidos se mostró muy conforme con lo que se resolvió: "Hemos dado un gran paso adelante. La verdad había muchos vacíos por completar, mucha de la normativa estaba vinculada específicamente a discoteca pero por ahí veníamos teniendo inconvenientes en materia de contaminación sonora, uso del espacio público, control. Nos pedían reglas claras para convivir mejor así que estamos satisfechos por el camino transitado".

El edil del Frente Progresista contó que ahora se cuenta con un informe de impacto acústico para los nuevos locales a habilitarse, así también para los que ya están habilitados para que se pueda avanzar en un monitoreo sonoro permanente de forma articulada con el municipio.

El concejal del PRO Sebastián Mastropaolo también sumó críticas al proyecto de ley que se acordó: "Como creemos que hay cuestiones que todavía tienen que aplicar el Ejecutivo lo acompañamos pero lo acompañamos con una disidencia parcial. Hay un nuevo paradigma de la nocturnidad que había que aggiornarse porque cambió todo , la verdad que el paso de la pandemia nos cambió los modos, la forma de salir, los lugares a los que se podía ir.

La convivencia de los trapitos con los vecinos es un punto que no se tocó y ni se logró consensuar. Por tal motivo, el integrante del PRO afirmó que quedan muchos temas por tratar. "Hace un año y medio estoy pidiendo que el Concejo saquemos una ordenanza que prohíba la actividad de trapitos. Hoy tenemos una ordenanza, la 12.635, que se votó se sancionó y se aprobó en el Concejo Municipal hace tres años y nunca se llevó a la práctica. Y es más, el intendente tuvo dichos hace poco tiempo de que era inaplicable porque casi todos loa trapitos tenían prontuario o antecedentes penales. ¿Hoy los trapitos no son un problema gravísimo de la ciudad?", expuso.

