Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: se licitaría en octubre y las obras llegarían al cruce con la Ruta 19

Se adelantarían los plazos previstos y la licitación sería en octubre, "si no antes". Gestionan que el tramo hasta la Ruta 19 pase a ser jurisdicción provincial.

Desde el oficialismo provincial crece el optimismo acerca de acelerar los plazos para la licitación del nuevo puente que una Santa Fe y Santo Tomé , proyecto que nació luego de la clausura del actual Puente Carretero que se encuentra en reparación. Si bien se esperaba que pueda llamarse a licitación en noviembre o diciembre, el senador Julio "Paco" Garibaldi se mostró confiado de que pueda hacerse en octubre, "si no antes".

"Es una solución deseada, empujada, esperada por años y más que una década por un montón de santafesinos, santotomesinos, y sauceños, que significa también volver a confiar que el gobierno que cuando dice una cosa la hace, que no somos todos lo mismo. Es dar una respuesta a algo que está a la altura de la provincia de Santa Fe con un proyecto en el cual intervino la municipalidad de Santo Tomé, de Santa Fe, el gobierno provincial, y la Legislatura", celebró el senador.

En ese mismo sentido, Garibaldi consideró que la parte más compleja del proyecto es el ingreso a la ciudad de Santo Tomé, ya que el nuevo puente se construirá al sur del actual y se debe planificar los cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta en cada uno de los puentes), semáforos, cambios de circulación de calles y modificación de veredas.

Con respecto a ese punto, fuentes de relevancia indicaron a UNO Santa Fe que provincia gestiona con Nación que el tramo desde el Puente hasta su cruce con la Ruta 19, pasando por la avenida 7 de Marzo y avenida Luján, pase a ser jurisdicción provincial. Actualmente se trata de un territorio nacional, lo que dificulta la agilidad para las modificaciones pensadas.

Garibaldi expresó que el tramo de la ciudad de Santa Fe "es mucho más simple, porque es la zona que está más despejada, y el viaducto es una obra que los ingenieros dicen que es relativamente simple y sencilla".

El rol de Nación con el puente: "No se opone, tampoco colabora"

En cuanto al rol del Gobierno Nacional, el senador enfatizó que "son ellos los que deberían haber hecho el puente".

"Nos lo deben, vamos a seguir reclamando para que hagan lo que tienen que hacer, pero mientras tanto no nos quedamos brazos cruzados y sí, va a ser una obra que va a llevar sus meses de ejecución, va a llevar muchos millones de pesos, pero el gobernador está totalmente decidido y por eso empujamos rápido esta solución", manifestó.

"Nación no se opone; tampoco colabora, ni contribuye, ni aporta. De mínimas no pone palos en la rueda. Tiene que haber una autorización para que la provincia lo pueda hacer y eso es lo que está gestionando en estos mismos momentos, pero ya tenemos la palabra que no va a haber ningún inconveniente", aseguró el senador.