Este lunes, en casa de Gobierno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; y el ministro de Hacienda, Walter Agosto, se reunieron con representantes de las cámaras de la construcción de Santa Fe y de Rosario. El motivo principal del encuentro fue el pago de la deuda que el gobierno mantiene con las empresas contratistas y con la clara intención de lograr la reactivación del sector en territorio santafesino.

La ministra dijo que el encuentro fue el inicio de una ronda de negociaciones con las diferentes cámaras para "regularizar la deuda quedó pendiente de la gestión anterior" con empresas que desarrollan obras públicas. Recordó que "hubo un proceso de consolidación de deudas al 31 de diciembre que llevó a los contratistas de obras a que realizaran sus presentaciones".

Aclaró que solo se trata de la deuda que la casa gris mantiene con constratistas de obras. "A la fecha, en función los procedimientos de control realizados alcanza la suma de 6200 millones de pesos. Ayer el gobernador de la provincia dictó el decreto 415 por el cual define la emisión de bonos y la posibilidad de cheques de pago diferidos; esto es en atención autorización a la ley de endeudamiento".

Preciso que la finalidad de la reunión es "llegar a un acuerdo para regularizar esta deuda, de manera tal de que el estado cumpla con su obligación". En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10" manifestó que el estado "no pudo retomar obras que habían quedado sin terminar. Hoy se esta priorizando la culminación de obras referidas a la estructura sanitaria o la realización de obras nuevas".

Enfatizo en que el gobierno de Santa Fe "nunca dejó de hacer obras, sino que que se cambio en destino. Terminada esta pandemia, que no tenemos una fecha fija, obviamente se va a retomar al ritmo que queremos. En el mientras tanto, cumpliendo con los protocolos y con una suerte de comienzo paulatino se irá evaluando con los expertos y con el gobierno. El resto de las obras se tendría que estar regularizando en no más de un mes; no al ritmo que quisiéramos".

Informó que junto a los secretarios de Asuntos Hídricos, de Obras Públicas y Vialidad, de Hábitat junto a Vivienda y de Sanemianeto, se van a analizar "las obras que están en marcha y que junto con el gobernador se van a ir fijando la prioridad con la que se va a empezar a trabajar".

Advirtió que muchas obras, como los planes de vivienda, continuaron su ritmo y que los inconvenientes se presentaron principalmente en trabajos viales de gran envergadura .

"Lo que tenemos que definir con los grandes contratistas es cómo se regulariza la deuda. En algunos casos en regularizarla ya se termina porque había obras que están terminadas, solamente hay que pagar lo que se debe. En otros casos hay obras que están en marcha y con cada secretarío del área, junto al gobernador, con pedidos concretos de senadores, se irán fijando prioridades".

En relación a las obras de la uta 1, paralizadas desde hace unos meses, Frana comentó: "Entiendo que va a ser una de las prioridades".