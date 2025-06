Otro caso de atropello y fuga en Santa Fe: denuncian que un auto en contramano los embistió y buscan al conductor

Para la víctima, el conductor "venía borracho, dobló con toda. Mi novio alcanzó a esquivarlo y nos agarró de costado, nos chocó", continuó.

Según contó Verónica, sus amigas, que venían en otra moto detrás, también estuvieron a punto de ser atropelladas. "Mis amigas que venían atrás alcanzaron a tirarse porque las chocaba también. Nos dejó tirados, a los cuatro, y se dio a la fuga. Agarró zona puente colgante y Costanera", explicó.

La joven sufrió lesiones importantes: "La peor parte la llevé yo en mi pierna y mentón". Ahora, su prioridad es dar con las cámaras que hayan registrado el hecho.

"Mi pedido es poder encontrar las cámaras que muestren el auto, ya que hablé a un abogado para que se encargue, pero todo es lento. Yo estoy muy mal, no me puedo recuperar de mi pierna".

"Día a día tengo que ir al sanatorio a que me vea el médico y tengo que pagar consulta cada vez que voy, porque el impacto fue en mi pierna izquierda y me rompió los músculos", detalló.

Finalmente, hizo un pedido concreto a quienes puedan aportar información: "Por favor, alguien que me ayude con temas cámaras en esa zona. O si alguien vio el auto, de qué color era, o pudo ver la patente, por favor les pido que me avisen".

También recordó que un taxista pasó justo en el momento del accidente y se ofreció a seguir al vehículo.

"Dijo que le iba a seguir para ver la patente, pero lo perdieron de vista ya que después vino la ambulancia y me trasladaron al hospital. Si el taxista ve esto y pudo seguirlo, por favor conéctese con nosotros. A lo mejor pudo ver la patente. Gracias", cerró.

Choque con fuga en barrio Candioti

Una semana después del hecho que relató Vanesa, ocurrió otro choque con fuga en barrio Candioti Sur, cuando atropellaron a un niño de 11 años en bicicleta. El conductor o conductora todavía es buscado.

El hecho se produjo en la ciclovía de Vélez Sársfield y Alem. Un niño de 11 años que circulaba en bicicleta junto a su padre fue embestido por un automóvil, cuyo conductor también se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

Un auto a gran velocidad y en contramano por calle Dorrego, la nueva pista para dar con el conductor en fuga

El hecho ocurrió exactamente a las 16.43 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del club Azopardo. Las imágenes muestran el momento preciso del impacto, la alta velocidad del vehículo y su posterior huida.

Un auto a gran velocidad y en contramano por calle Dorrego, la nueva pista para dar con el conductor en fuga

La fiscal Rosana Marcolín, a cargo de la Oficina de Accidentes de Tránsito del Ministerio Público de la Acusación, confirmó que gracias al video se pudo determinar que el auto no ingresó al barrio por Sargento Cabral, como se creía, sino que continuó por la colectora de Alem hacia el sur.

A 100 metros del lugar del siniestro, en la esquina de Calquines y Dorrego, hay un domo de seguridad municipal que podría haber captado con mayor nitidez el modelo del auto e incluso su patente.

“Lo más impactante fue ver a mi hijo tirado en el asfalto, llorando y sin entender nada”, contó Jorge Cremon, padre del niño. “Yo no sabía si estaba quebrado, si tenía algo grave. Lo intenté levantar, pero la gente me pidió que no lo moviera”, recordó.

Aunque las lesiones del niño, Conrado, fueron leves, el episodio generó momentos de angustia. “Estamos en la búsqueda de más cámaras que hayan registrado el hecho. Quiero encontrar a esta persona y que se haga responsable”, dijo el padre. “Recién ahora estamos cayendo como familia en lo que pudo haber sido una tragedia, y que por suerte no fue. Hoy puedo abrazar a mi hijo”, concluyó.