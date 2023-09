El pan se sumó a Precios Justos, pero "muy pocas panaderías" de Santa Fe lo tendrán 

•LEER MÁS: Precios Justos: las panaderías se suman al programa en un intento por frenar la inflación

Respecto al acuerdo firmado, aclaró: "Es para la harina con subsidios, que en realidad son muy pocos los molinos que integran ese tipo de harina. Con esta se va a hacer un pan más económico, lo que no quiere decir que sea malo, sino un pan grande, de hasta ocho piezas que se vendería en $680 este mes y $715 el mes que viene. Ese es el precio más bajo para las panaderías que perciben la harina con subsidios y en Santa Fe entran muy pocas bolsas".

Spasitch, anticipó: "Va a durar muy poco tiempo, esto está para dos meses nomás. No es la misma calidad, es una línea más económica, es un pan comible, no es una harina de primera". Además, sostuvo que no es una especialidad muy demandada: "Hoy la gente lo lleva poco, todos buscan milonguita, mignon, especiales".

Fuera de este acuerdo, el kilo de pan en Santa Fe se vende entre $750 y $800.

