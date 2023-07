En los primeros días de junio un grupo de médicos denunció el grave estado de deterioro del hospital: "Tenemos humedad, hacinamiento de camas, chicos internados en pasillos, recién operados que están dentro de consultorios de las guardias y sobre camillas, ventanas rotas que no se arreglan hace años". A su vez, expresaron que desde el ministerio tenían una "respuesta acorde".

hospital alassia médicos ministerio de salud.jpg

Ante las críticas recibidas, Martorano señaló: "El Alassia en estos momentos está en obra, se están haciendo refacciones. Cuando asumimos me encontré con un Alassia con mucho déficit, y nunca habían dicho nada los médicos ni nadie. Nos pusimos a trabajar en impermeabilización, mejoras edilicias, infraestructura, equipamiento, por eso me llama la atención que salgan ahora y no antes".

hospital de niños alassia terapia.jpg Jose Busiemi

Y precisó: "La parte de oncohematología está en obra y no tenés otro centro especializado en esto, ni en el sector privado. En el sector de cardiopatías congénitas está muy avanzada la obra, no solo se hizo toda la reforma edilicia para que se puedan hacer estos estudios y la recuperación, sino que por primera vez abordamos el tema con la Fundación de Cardiopatías Congénitas y estamos haciendo cirugías, las familias no se tienen que trasladar. Para esto contratamos equipos del Garrahan y que trabajan junto a los locales, dejando la capacidad técnica y científica instalada, están aprendiendo nuestros cirujanos. Se está mejorando también la guardia, la terapia y las cañerías de los sistemas de refrigeración que estaban pinchadas, de esto 70% está solucionado y en lo otro se avanzó 40% y para fin de año estará solucionado, va a haber una gran parte de la obra".

