Paritaria docente: Provincia anticipó que pretende un acuerdo "que no sea exclusivamente por un mes"

paritaria docente 2024 2.jpg El ministro de Educación, José Goity, la secretaria Carolina Piedrabuena, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, junto a los representantes de los gremios docentes gobierno provincia Santa Fe

Con respecto a la fecha de la próxima reunión, manifestó que se evalúa junto al ministro de Trabajo la convocatoria ya que "también están las paritarias centrales, y la paritaria de médicos".

Del mismo modo, el ministro reafirmó que el plan Asistencia Perfecta, que otorga un bono salarial a los docentes que no falten a dar clases en un mes, no está en discusión ni será parte de la reunión paritaria.

"Hay dos reflexiones: primero no es un tema salarial, no está incluido en el salario, por lo tanto no es de competencia paritaria. Y, en segundo lugar, las representaciones gremiales legítimamente plantearon de manera taxativa y contundente que no estaban dispuestos a discutirlo. Entonces nosotros nos tomamos eso, es una decisión de gobierno y por lo tanto lo sostenemos en ese lugar", sentenció Goity.

Mil aulas

Las declaraciones de Goity se dieron en el contexto de la firma de convenios con municipios y comunas en el marco del programa Mil Aulas, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En total se firmaron acuerdos con 19 localidades, donde se llevarán a cabo mejoras en escuelas.

El programa Mil Aulas se enmarca en el Plan Abre Escuelas. Con esta herramienta se busca mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos con el propósito de generar condiciones óptimas para aprender y estar en un entorno amigable.

"Hay una necesidad y hay una carencia de aulas. Nosotros cuando recorremos escuelas, y lo hacemos permanentemente, vemos que por el crecimiento demográfico y por la apertura de nuevos cursos y divisiones, las aulas van quedando chicas. Entonces, por indicación del gobernador, planificamos un programa de mil aulas. Vamos a hacer 250 aulas por año", explicó Goity.

"Vamos a hacer este año 125 aulas por convenio con municipio y comuna, y vamos a licitar 125 aulas más", agregó.

En ese sentido, el ministró adelantó que las aulas serán para todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y terciario.

