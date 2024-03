Paro de colectivos: UTA confirmó la medida de fuerza para miercoles y jueves de esta semana

El paro de 48 horas se llevará a cabo en aquellas jurisdicciones del interior del país donde no se ha logrado un acuerdo paritario.

Paro de colectivos, día 2: los choferes no cobraron y UTA ratificó la continuidad de la medida de fuerza en Santa Fe

De esta manera, el gremio activó el paro que había sido definido la semana pasada en caso de que las negociaciones fracasaran, situación que finalmente se materializó. Las partes se volverán a reunir el 19 de marzo, a las 15.

El sindicato expresó su frustración ante la negativa del sector empresarial a formular propuestas concretas o aceptar las pretensiones de los trabajadores. "Nuevamente recibimos del sector empresarial una negativa a formular propuesta o aceptar la pretensión del sector so pretexto de cuestiones financieras que nos son ajenas", declaró el sindicato.

Los trabajadores señalaron que el salario no debe ser considerado como un costo y rechazan cualquier intento de reducción, como parece sugerir la patronal. "El salario no es un costo, por lo tanto, no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria", afirmaron.

El sindicato ha exigido un acuerdo sectorial acorde a sus pretensiones, pero lamenta que el tiempo continúe pasando sin respuesta por parte del sector empresarial. "Exigimos alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión anteriormente expresada, sin embargo el tiempo continuo pasando en detrimento de nuestras necesidades", expresaron.

Además, el sindicato advierte que, de no recibir una respuesta adecuada a sus demandas, las medidas de fuerza podrían profundizarse aún más. "Ratificamos también que de no tener una respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas continuarán profundizándose hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan", señalaron.

Finalmente, el sindicato hizo un llamado a las autoridades públicas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, para que atiendan las necesidades del sector y eviten la suspensión del servicio de transporte, que consideran trascendental. "Ante tal situación es que requerimos a las autoridades públicas atiendan las necesidades del sector, cuyo servicio resulta trascendental y que como tal no puede ni debe suspenderse", destacaron.

El sindicato reafirmó su voluntad y fuerza para continuar con las medidas de acción gremial, pero enfatizó la necesidad de una respuesta por parte de las autoridades y del sector empresarial para alcanzar un acuerdo salarial justo y satisfactorio para los trabajadores del transporte.

La mirada empresaria

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó un llamado urgente al gobierno nacional, exigiendo acciones concretas para abordar la crisis en el sector del transporte.

Tras el fracaso de una nueva reunión paritaria, representantes de FATAP expresaron su preocupación por la falta de apoyo financiero y las dificultades que enfrentan las empresas de transporte urbano de pasajeros en todo el país.

"Tal como lo expresamos en la audiencia anterior, hemos realizado un detallado análisis de la situación actual en cada jurisdicción", declararon desde FATAP.

"El resultado es claro: excepto en muy pocas jurisdicciones donde las autoridades han decidido intervenir, las recomposiciones tarifarias y asistencias vigentes son insuficientes para afrontar los costos crecientes, especialmente en términos de salarios, combustible y mantenimiento", resaltaron.

Y advirtieron: "Las empresas continúan descapitalizándose y endeudándose, comprometiendo seriamente su viabilidad económica a largo plazo. Necesitamos soluciones concretas y urgentes por parte del gobierno para evitar un colapso en el sector".

FATAP también hizo hincapié en la importancia de mantener el diálogo abierto con las autoridades y la Unión Tranviarios Automotor (UTA): "Es esencial que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar una solución viable"

"Estamos dispuestos a colaborar, pero necesitamos que el gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para salvaguardar la continuidad de las empresas y los empleos", apuntaron.

En última instancia, FATAP hizo un llamado a la Secretaría de Trabajo de la Nación para que convoque a una audiencia ampliada con las autoridades provinciales y municipales, así como al COFETRA, con el fin de encontrar una solución urgente a la crisis en el transporte.

"La situación es crítica y no podemos permitirnos esperar más. Es hora de que el gobierno actúe y brinde el apoyo necesario para evitar un colapso en el sector del transporte", señalaron.