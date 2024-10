Pedro Bayúgar, tras la absolución de Trigatti: "Hay exacerbadas sospechas de lo que hacen los docentes"

El secretario general de Sadop remarcó que "hay maestras jardineras que no abrazan a los chicos por temor a una acusación de acoso"

Sobre el profesor Trigatti expresó en diálogo con LT 10: "Era lo único que se podía esperar. A Juan Trigatti lo conocemos mucho, hay cosas que son difíciles de entender. Quise participar de todo el debate final, no me dejaron, pero sí participé en los alegatos. Escuché los alegatos del bloque acusador y constaté que los fiscales alegaron sobre un relato aspiracional como que hay que escuchar a los niños, cosas que no habían sido objeto de pruebas. El fallo deja de lado todo eso y ataca a la investigación que hizo la fiscalía".