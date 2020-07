Este martes el gobernador de Santa Fe Omar Perotti brindó declaraciones a la prensa antes de la reunión que lleva adelante con representantes legislativos del Frente Progresista Cívico y Social. Se refirió al reclamo de gremios estatales por el cronograma extendido del pago de haberes provinciales y reiteró que "la caja es una sola, para privados o estatales" y que se está "tratando de asistir a todos aquellos que habitualmente contribuyen". En relación al conflicto con el transporte expresó que "va para largo", al igual que con otras actividades que aún no están habilitadas para funcionar.



En relación a la situación de los trabajadores públicos, Perotti se extendió en dar una explicación: "Está muy claro. Lo que estamos haciendo es el mayor esfuerzo posible para que los trabajadores puedan tener su sueldo. Para que todos los trabajadores que nunca vivieron del Estado, o necesitaron recursos del Estado puedan estar recibiendo algo en un momento tan difícil. Y la caja es la misma, como en tu casa. Lo que entra son 10, son cinco en la mesa y se charla qué hacer, los pedidos son de 20 y bueno, alguno tendrá más primero, otros tendrán que esperar. Es la forma de sobrellevar esto de la mejor forma, tratar de ser lo más equitativo".

"La caja es una sola, no es que hay una para los estatales, otra para los privados, otra para las empresas. Es una sola, está flaca porque el sector privado está golpeado, el nivel de coparticipación y el nivel de recursos es bajo y es esa caja de donde salen los aportes. Es un sector que contribuía, con profesionales, monotributistas y cuentapropistas que desde sus negocios contribuyen a los impuestos y hoy no lo puede hacer y además necesita de esa caja una ayuda. Hay que tender la mano, es lo que se está haciendo desde la provincia para poder cumplir con los sueldos, como se puede con el aguinaldo", insistió.

Y agregó: "Seguramente es una situación que no le gusta a nadie. Hay municipios que no han podido pagar a sus trabajadores o que tienen retrasos en los haberes. Son situaciones que no se han dado en otro momento que requieren otro tipo de análisis que el tradicional. Quizá en otro momento se discutían los porcentajes, el costo de vida porque había plata, recursos entonces era lo que había que discutir. El desafío hoy es mucho más difícil".

Transporte

En esta línea, al ser consultado por el problema del transporte, que hoy hicieron una movilización en el centro de la ciudad hacia Casa de Gobierno en reclamo de sueldos adeudados y la falta de pago del medio aguinaldo, el gobernador analizó: "Es uno de los temas más difíciles. Mientras tengamos pandemia va a haber complicaciones porque hay que mirarlo y buscar algo distinto a lo tradicional. La Nación ha triplicado el monto de sus recursos, la provincia ha sumado con lo cual allí se cubría el 50 por ciento del costo y el resto era con el corte de boleto. Lamentablemente es allí donde tenemos un agujero porque no se transporta la gente como antes, y se aconseja no usar el transporte público. No todos tienen las mismas remuneraciones, depende del lugar donde cada uno desarrolla su actividad".

"Es lamentablemente una de las actividades que hay que saber cómo puede funcionar en pandemia sabiendo que esto viene para largo. Es una de las dificultades que tenemos como con la hotelería y los jardines de infantes. En el último, hasta que no se retome la educación no van a empezar. Lo mismo con los transportes escolares. Quienes no han tenido algún aporte nacional, lo estamos complementando con los aportes provinciales. Se han sumado actividades nuevas a ser financiadas. Hay niveles de entregas importantes a cada uno de ellos, como a los clubes. La provincia está tratando de asistir a todos aquellos que habitualmente contribuyen. Hoy son los que están necesitando una mano", sostuvo.

Pensar en pandemia

Sobre cómo seguirán las medidas provinciales en el marco de la cuestión económica, Perotti apuntó: "Estamos pensando en la pandemia, porque el pos ya nadie se anima a decir cuándo es. Por lo tanto a las actividades hay que tratar de desplegarlas en la pandemia y desde que se tomó la decisión de que las actividades productivas puedan desarrollarse, no debemos aflojar los cuidados. Claramente los recaudos en el tema salud no tenemos que disminuirlos, hay que cuidarse. El nivel de contagio fuera de la provincia es alto. Al Amba no queremos volver, depende de cada uno".

"Cuando ves los números, invitan a creer que las cosas van bien, que la cosa pasó o que aquí no va a haber o a mí no me va a pasar, o que al barrio no va a llegar. No nos confiemos porque tenemos una provincia con mucha actividad. Hay mucha movilidad de comerciantes, de transportistas, de logística. Santa Fe es proveedora de alimentos, los depósitos están en Amba. Estas personas tienen que tomar mucho más recaudos, sobre todo al regreso a Santa Fe. Por eso se han tomado medidas para que no se muevan como cualquier otra persona", destacó.

Vicentin

Al ser consultado por el estado de las gestiones en relación a la empresa Vicentin, el gobernador destacó: "Los pasos son los que hemos planteado en el marco del concurso, por lo cual los tiempos judiciales son los que venimos abordando. Hicimos las presentaciones en el incidente que abrió el juez, dando todos los fundamentos y los argumentos con la suficiente solidez del caso para entender por qué pedimos la intervención en esta instancia".

"Queremos rescatar la empresa, que se siga en el marco del concurso y en la provincia de Santa Fe. Lo que vamos teniendo a la par son reuniones con los acreedores donde vamos conformando una voluntad para que se constituya un fideicomiso como alternativa concreta a presentarle al juez en el marco del concurso", indicó.

La reunión con la oposición

En relación a los temas que se hablarían en la reunión con el bloque de diputados provinciales del Frente Progresista Civico y Social, Perotti detalló que se trata de reuniones que se llevarán a delante con todos los partidos políticos con "agenda abierta" y con el fin de "mantener el diálogo".

"No hay margen de mezquindades, ni para tironeos cuando la gente está mal. Como mínimo como fuerzas políticas dar lo mejor de sí para llegar a una solución. El piso de discusión tiene que ser alto porque el nivel de demanda es ese. Estar a la altura de lo que la nación vive, lo que el país vive, de lo cual la provincia no es ajena. Este parate que se está dando en el Amba sabemos que tendrá repercusiones el mes que viene porque es allí donde hay contribuciones importantes de IVA que van a la coparticipación y va a disminuirla. Poder mirar toda esa actividad prácticamente nula nos lleva a plantearnos lo que valió el esfuerzo en la provincia de Santa Fe y lo que hay que cuidarlo", agregó.

Por último, dijo que mañana tendrá una reunión en una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández.