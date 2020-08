“Si vemos que no podemos mantenernos, volveremos a la fase 1, y los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron”. Con estas palabras, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, advirtió hoy sobre la necesidad de mantener los protocolos y reforzar los cuidados individuales en la prevención del coronavirus en territorio santafesino. El mandatario habló este martes en esos términos durante la inauguración del ya terminado hospital modular Doctor Juan E. Milich en Villa Constitución.

Se trata de una obra complementaria al efector de salud que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos y que será fundamental para la atención de personas con Covid en la región, con la incorporación de 24 camas críticas al centro asistencial ya en funcionamiento.

La obra tardó apenas 45 días en construirse, luego de tres días de proyecto, y se suma a las más de mil camas críticas construidas en la emergencia, que llegaron a duplicarse desde la aparición de la pandemia.

Durante la inauguración, Perotti recordó cuando “empezó a hablarse de esto en el mundo y nos mostraban cómo los chinos hacían un hospital en días. Nos parecía de otro mundo, y lo veíamos como algo lejano. Hoy estamos con una pandemia que nos ha obligado también a tomar decisiones importantes en la Argentina y en la provincia. El presidente Alberto Fernández puso en marcha los hospitales modulares, que nos benefició en la construcción de un hospital modular en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Nos quedaba pendiente Villa Constitución, con el refuerzo de camas críticas, en un hospital que tenía un proyecto inconcluso”, rememoró.

El mandatario subrayó: “Hoy crecimos un ciento por ciento en camas críticas, que en los últimos años colapsaban siempre. Esto nos marcaba una deficiencia, que si antes era así, cómo será con el Covid de por medio. Por eso salimos a buscar respiradores y a construir la infraestructura para poder alojar a los pacientes. Estamos al borde las mil camas entre el sector públicos y el privado. Pasada esta pandemia, podremos pasar cualquier invierno sin buscar camas para derivar”. Y abundó: “La Nación tomó una decisión correcta, no sólo con el inicio de la cuarentena, sino también la de tener a su cargo la compra de respiradores de fabricación nacional. Si esto no se hubiera hecho, difícilmente este equipamiento hubiera quedado en el país, porque había mucha demanda internacional. Argentina ha cubierto la capacitad de sus respiradores, y no porque estén todos distribuidos, sino porque llegamos al límite de los profesionales para utilizarlos. Hoy en Santa Fe tenemos a los profesionales, con el equipamiento y el entrenamiento necesarios”.

Para Perotti, “estamos en una guerra, y no sabemos dónde está el enemigo. Pero a diferencia de las guerras convencionales, en las que los hospitales de campañas estaban atrás de la línea de fuego, aquí los tenemos adelante, al frente”, afirmó.

Luego Perotti se refirió al momento que atraviesa la provincia en relación al Covid, y advirtió sobre la necesidad de mantener los cuidados a nivel individual. “Estamos en un momento muy particular. Hasta aquí Santa Fe venía teniendo un comportamiento diferente al de otros grandes centros urbanos más comprometidos. Y eso lo pudimos disfrutar por la actitud de la población. Pero hemos relajado conductas y actitudes, y ese es el peor consejero. Si no tomamos los recaudos somos parte del problema. La curva se va empinando, tenemos un nivel de actividad económica desarrollada en toda la provincia, pero también tenemos mucha gente en la calle. Todo esto lo estamos revisando día a día. La curva se sostiene porque el sistema de salud no está tensionado. Esto es lo que está permitiendo la situación, pero sabemos que en otros lugares las cosas se están complicando. Si seguimos moviéndonos de esta manera y sin cuidado, estaremos en problemas, por eso tenemos que ser estrictos en el cuidado personal y en el cumplimiento de los protocolos”.

Y para cerrar, dijo: “Hemos resignado algunas libertades, pero hemos disfrutado un nivel de movimiento que conseguimos con conducta y tenemos que mantener con conducta Estamos en los momentos más álgidos, más críticos, tenemos que estar en alerta, pero mucho más en la actitud individual, de cada uno. Ahora el grueso de la responsabilidad central está en todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas. La mejor vacuna es la conducta. Tenemos la vacuna cerca, pero no dilapidemos las posibilidades que tenemos. No sabemos cuáles son las verdaderas secuelas. Vamos a seguir priorizando el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. Si vemos que no podemos mantenernos, volveremos a la fase 1, y los primeros que cerrarán serán los últimos que abrieron”.

El hospital modular es una ampliación con dos módulos de terapia intensiva anexo al hospital Dr. Juan E. Milich de Villa Constitución, que abarcan una superficie de 485 metros cuadrados.

Este proyecto fue planificado “bajo los parámetros de diseño sustentable, resiliente y eficiencia energética”, a través de colectores solares para agua caliente, paneles de muros y cubiertas de alto aislamiento térmico, aberturas de PVC con doble vidriado hermético -DVH- e iluminación led, se informó desde la provincia. Tiene un ingreso independiente de Covid y un módulo de descontaminación para el personal.

Los módulos del hospital dispondrán de 24 camas críticas con poliductos con oxígeno, vacío y aire comprimido, y que incluyen bocas de dato para sensores y monitoreo. También sanitarios adaptados.

Además, se prevén instalaciones especiales para sala de gases medicinales independiente, nuevo grupo electrógeno, sector de servicios, y sistema de aire acondicionado adecuado a las normativas específicas por la pandemia del Covid 19.

“Inaugurar un nuevo hospital (en este caso una ampliación) con 24 camas no es un hecho menor. Esta obra se hizo en tiempo récord, en 45 días, con fondos provinciales y por una empresa de Santa Fe”, afirmo hoy la ministra de Salud, Sonia Martorano. “Quien necesite una cama, un cuidado intensivo, lo va a tener, y quienes trabajan tendrán un lugar digno para desempeñarse. Son momentos difíciles, que nos interpelan desde lo ético, lo moral y lo político, y por eso son importantes las decisiones como las que se están tomando”.

“Sabemos que habrá más casos porque es una pandemia; pero insistimos en que pueda ser controlado de un modo más lento para dar respuesta”, dijo la ministra de Salud, y enfatizó: “No vamos a permitir que ningún ciudadano se quede sin la atención”.