Piden informes por los incidentes en Colón: cantidad de policías, medidas disuasivas y funcionamiento de cámaras

Cantidad de policías afectados al operativo de seguridad.

Disposición de los distintos grupos de Infantería en función de las hipótesis previas sobre posibles situaciones violentas.

Motivos por los cuales se decidió disuadir con agua y las razones por las que la manguera quedó inutilizada durante el operativo.

Causas de la demora en la intervención policial y en la adopción de medidas disuasivas tras el primer tiempo.

Existencia de un operativo especial para los grupos de infantería y evaluación de un despliegue para evacuar completamente el público del sector norte del estadio.

Funcionamiento del sistema de cámaras del estadio, que cuenta con tecnología para zoom y reconocimiento facial, y si se registraron las incidencias.

Contenido y cumplimiento de las medidas propuestas en las reuniones operativas previas al partido con el Club Colón.

En los fundamentos del pedido, Arena señala que “el partido tenía características de "Alto Riesgo", debido a la situación deportiva que atraviesa el club Colón, por lo que entendemos que existen cuestiones operativas y de coordinación que no se ponderaron debidamente”.

La diputada señaló que “debido a la declaración en distintitos medios del director de Eventos Masivos, Fernando Peverengo, en la que expresó que los sistemas de cámara y audio del estadio no estaban operativos”, es necesario saber “si esta situación fue debidamente registrada en dichos instrumentos, los cuales se rubrican por los funcionarios presentes y los dirigentes del club Colon”.

“Si el sistema de Cámaras del Estadio de Colon no estaba en condiciones operativas, por qué no se tomaron medidas con anterioridad a los fines de suplir esta situación con drones que la Provincia posee o, siendo aún más exigente, suspender el encuentro debido a que las condiciones de seguridad no estaban garantizadas”, agrega.

La diputada también cuestionó la demora en el despliegue de los grupos de choque, que intervino aproximadamente 20 minutos después del inicio de los incidentes, cuando ya se habían registrado intentos de invasión al campo de juego, roturas de alambrados perimetrales y baños utilizados como proyectiles.

Si bien Arena aclaró que no considera que “la represión policial sea la solución”, remarcó que “una intervención rápida y efectiva es fundamental para preservar la seguridad de los espectadores en estos escenarios”.

Finalmente, lamentó que la cantidad de efectivos policiales asignados no correspondiera a un partido catalogado de alto riesgo, lo que, según su opinión, hubiera permitido una mayor presencia policial y recursos para evitar los incidentes.