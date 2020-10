-Prohíba la instalación y funcionamiento de criaderos (perros y gatos)

-Prohíba la comercialización y/o exhibición de animales

-Prohíba ofrecer animales domésticos y/o silvestres como premios, regalos u obsequios

Los animales no deben ser objetos que se producen y comercializan para satisfacer intereses humanos, ya sea por lucro, gusto o placer.

"No podemos dejar de desconocer que la cría y reproducción de gatos y perros de razas para su posterior enajenación, nos coloca frente a otro problema que está íntimamente vinculado a la sobrepoblación de perros y de gatos sin hogar. Un canino o felino adquirido en un local comercial o criadero, quita la posibilidad de que otro en situación de calle o que habita en un refugio pueda encontrar un hogar. Y alimenta esta paradoja: mientras que perros y gatos de razas son «producidos» porque serían vidas que vale la pena «aumentar/producir» por el carácter instrumental que ostentan, hay «otros», los de «no razas», que son los «descartables» que debemos eliminar porque cuyas vidas casi que no interesan", advierten.

"No queremos regular criaderos ni tampoco normar mejores condiciones «de bienestar» para que los animales no humanos sigan siendo usados/manipulados/comercializados de manera «más humanitaria», queremos prohibición para contar con una herramienta legal que nos permita detener esta nefasta maquinaria de producción y comercialización de los no humanos para ser intercambiables como meros objetos de uso", manifestaron.

“Queremos acabar con estas prácticas que colocan a los animales como objetos de uso. Porque no existe diferencia entre criaderos legales o ilegales, entre criadores responsables o no responsables, porque de lo que se trata, en definitiva, es de la apropiación indebida que hacemos de los demás animales”, señalaron desde la protectora.

Cabe aclarar que el proyecto refiere a los animales que "no son de consumo" y a las especies exóticas que está prohibido comercializar, según las normativas provinciales y nacionales.

Por eso también apelan al apoyo social y piden votar la iniciativa firmando la petición en: https://www.change.org/ProhibiciónCriaderosyVentaAnimalesSantaFe