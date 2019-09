Por día, se entregan al menos 250 mil raciones en comedores escolares y comunitarios

En la provincia de Santa Fe son más de 250 mil las raciones que se preparan de manera diaria en comedores escolares y comunitarios. Los datos fueron revelados por el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez a UNO Santa Fe este lunes, en el marco de la conferencia de prensa que brindó el gobernador Miguel Lifschitz en la que le reclamó al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria.

Al ser consultado a cuántas personas que deben recurrir a comedores para acceder al alimento diario asiste el Estado, Álvarez señaló: "A lo que hace Desarrollo Social, entre comedores y copas de leche, en transferencias de recursos deben ser más de 70 mil raciones por día. Si uno tiene en cuenta lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Educación superamos las 250 mil raciones diarias, que no quiere decir que son 250 mil personas porque particularmente hay chicos que van a un comedor escolar y después tienen un comedor comunitario por la noche".

Sobre la interpretación por segmentación de esos datos, explicó el ministro: "Mayoritariamente las raciones son para niños, es la cantidad importante que tenemos cuando hablamos de comida. Después también tenemos 30 Centros de Asistencia Familiar en la provincia, tenemos más de 180 convenios de Centros de Día con distintas instituciones donde también comen muchos niños y tienen la copa de leche, así que el nivel de asistencia del Estado es importante. Por supuesto que en adultos mayores también hay una asistencia significativa de la misma manera que jóvenes. Casi 18 mil jóvenes están en el Programa Nueva Oportunidad donde trabajan con distintas instituciones, distintos tipos de acompañantes y todo tiene que ver con una política de integración social".

Ante la pregunta vinculada a los reclamos de diferentes organizaciones sociales por la emergencia alimentaria en la provincia y denuncian públicamente que las partidas santafesinas no se han actualizado en los últimos años, Álvarez respondió: "No es cierto, continuamente estamos en actualización de partidas. Desde 2015 hasta hoy hemos apuntado 320 por ciento el presupuesto, lo cual está demostrando que es significativo. En el mismo período en que la inflación fue de 240 por ciento. Esto quiere decir que aumentamos más sobre la inflación oficial, sino que también hubo un incremento importante a lo que hace la cantidad de raciones. Este año estamos aumentando un 500 por ciento. Respecto a comedores y copas de leche en lo que va del año ya aumentamos un 50 por ciento. Es continuo, siempre lo estamos haciendo. Quien no está aumentando los valores desde hace dos años es Nación. Se aspira a que también haya una actualización en montos, porcentajes, pero también en cantidades para que acompañe a las distintas instituciones que hay en la provincia".

lifschitz.jpeg

En relación a la demanda de alimentos, además el ministro agregó: "Este año fue importante el aumento, tuvimos en el primer trimestre de este año y ahora con la posdevaluación también. Por eso estamos en continua relación con instituciones. Cáritas es una a la que más transferencia de recursos nosotros hacemos mensualmente, pero también hay de distintas religiones. En la ciudad de Santa Fe es Los Sin Techo y otro tipo de organizaciones que estamos permanentemente monitoreando".

Por último, sobre la Tarjeta Única de Ciudadanía, Álvarez reveló: "Son 180 mil quienes tienen la tarjeta única de ciudadanía en toda la provincia. Va variando y lo vamos monitoreando de manera permanente. En algunos lugares crece más que en otros pero la tarjeta es complementaria a la Asignación Universal por Hijo, a los comedores escolares y comunitarios, pero es una cantidad importante que tenemos en la provincia".