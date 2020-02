Por falta de policías, se suspende el histórico carnaval de Alto Verde

Alto Verde tiene dos fechas importantes para las actividades vecinales: cada 10 de septiembre para celebrar su aniversario y lo que se suponía iba a suceder este viernes. Como el Grinch que busca suspender la Navidad, la Comisaría 24ª y la Prefectura Naval dieron de baja al carnaval. Son miles las personas que se organizan todo el año para armar un día de celebración, de poner en común el barrio al resto de la ciudad, de divertirse entre vecinos y mostrar el trabajo con esfuerzo de la comunidad.

"Hay comparsas de distintos barrios que no salen en ningún otro lado, que iban a estar por primera vez. Y se echó todo a perder", lamenta Claudio Monzón, presidente del Club Central y organizador del evento a UNO Santa Fe. Remarca que fue la comisaría la que "se negó a hacer el evento".

"Se viene trabajando desde hace mucho tiempo con el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. En reunión nos dicen desde la Comisaría 24ª y desde la Prefectura Naval que no están en condiciones para afrontar este carnaval en Alto Verde. Porque dicen que no tienen la seguridad disponible. Se trabaja todo el año para poder organizar este carnaval y de un día para el otro nos dicen que no. Es lamentable. Prefectura también nos informó que eventos de estas características fomentan la violencia en el barrio. Esto es incorrecto. Nos da la pauta de que si no podemos realizar un evento a cielo abierto sin seguridad, los carnavales van a dejar de existir", describe sobre los motivos de la suspensión.

carnaval rincon

En relación al trabajo para lograr hacer el carnaval, detalla Monzón: "Todo lo que se usa para el carnaval, como son las telas, los accesorios y demás se puede hacer porque quienes participan hacen bingos, venden pastelitos, se hace todo un trabajo para recaudar de a poco. También esto pega en los puestos ambulantes y en comercios locales que se preparan para este día. Han invertido mucha plata y ahora de algún modo tienen que ver cómo van a hacer para poder recuperar lo que perdieron. Estaba todo listo para que sea este viernes".

"Los vecinos estuvieron hasta involucrados en la limpieza de la cuadra. Pintaron, cortaron el pasto, arreglaron los carteles. Estamos cerca de la plaza principal, hay una cancha, estamos frente al destacamento policial, hay una guardería municipal. Preparamos todo para no cortar la calle principal y no interrumpir el recorrido del colectivo. Salimos de todo eso para que sea todo favorable, pero la comisaría y la Prefectura nos dieron todo de baja", agrega.

Sobre la presencia policial diaria, Monzón observa: "Le preguntás a cualquier habitante del distrito qué le parece la Comisaría 24ª y te van a decir que no existe". Al mismo tiempo, expresa que desde la seccional le detallaron que "no cuentan ni van a contar con más de seguridad".

"Son tres policías en la comisaría y en la Prefectura cuentan con el personal pero no hay coordinación entre las dos instituciones. Si la Prefectura detiene a un delincuente, lo lleva a la comisaría y los cinco segundos lo dejan salir, es imposible trabajar así. Son como el agua y el aceite. Los actores sociales que están trabajando para estos eventos durante todo el año y que te digan que van a suspender. A veces necesitás poner una denuncia y la comisaría está devastada y nadie te la toma. La gente está muy triste y enojada con lo que está pasando", indica.

Por último, sobre lo que significa que no se haga el carnaval en el barrio, asegura que así "no se puede recuperar la esencia del barrio, que es la alegría".

"Es lamentable porque vienen de todos lados, es el carnaval más reconocido de toda la capital santafesina. Es el día que se abre Alto Verde. Es la oportunidad para demostrar que podemos hacer eventos culturales, que no solo las noticias del barrio son de violencia. Porque estamos trabajando para que el barrio sea mejor, para que haya cultura. Si nos tiran abajo el evento todo se complica", concluyó.