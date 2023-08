Pronóstico financiero: qué podría pasar con el dólar tras las Paso de este domingo

"Lo que se está viendo es que de acuerdo a qué candidato salga más fortalecido, en base a lo que dicen que van a hacer, es lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio. Actualmente el ministro de Economía está interviniendo el mercado para que el dólar no suba. De hecho, hasta el lunes no va a haber cotización del dólar blue por amenaza a las cuevas que las hicieron cerrar, lo que hizo que la moneda suba aún más, si querés ir a comprar te lo quieren cobrar $620, $630 acá en Santa Fe. Así que fue contraproducente la medida y el dólar bolsa se está interviniendo vendiendo bonos del Estado, la deuda que es en dólares la están intercambiando en pesos.

No se detiene la suba del dólar blue y en Santa Fe la divisa se consigue a $611

Ramiro Goncalves dolarizar javier milei inflación.jpg

Frente a este contexto, expresó: "Si Massa hace una muy buena elección la lógica indica que va a seguir este tipo de intervención hasta octubre para contenerlo y llegar con un dólar relativamente planchado, para que así también se pueda repetir esa buena elección. Entonces, la hipótesis es que si hace una muy buena Paso tal vez el lunes no pase nada con la moneda estadounidense y siga en estos valores, alrededor de los $600".

"De ahí se va haciendo más gradual la suba del dólar, donde Massa sería lo más frío, Larreta un poco más tibio, pero ya Bullrich o Milei con una muy buena elección harían subir el tipo de cambio. Principalmente si el precandidato libertario hace una muy buena Paso porque está diciendo que va a haber una dolarización de la economía, y si tenés pesos, vas a ir corriendo a comprar dólares porque decís «el peso no va a servir más, no va existir, voy y me dolarizó». Se hace una dolarización intrínseca, la misma gente se saca los pesos de encima, y eso haría que suba el tipo de cambio", explicó Goncalves.

dolar paso candidatos.jpg

"Si Milei o Bullrich sacan una muy buena elección puede que ser que la intervención en el mercado de cambios del gobierno deje de ser tan fuerte. Teniendo en cuenta que el oficialismo no va a ganar van a decir «pará, para que voy a seguir interviniendo tan fuerte, gastando plata que no tengo, dejo que el dólar suba un poco y de última también tengo la excusa para decir que está subiendo porque Milei va a ganar». Por poner un ejemplo, el dólar se va a $800 porque gana Javier, así que «vótenme a mí así no sube», esa es otra hipótesis", añadió.

Respecto a cómo se están comportando los otros tipos de cambio hoy por hoy, dijo: "El oficial está controlado, es un cepo, no puede subir porque el valor lo determina el gobierno. El tema es que ya hay una brecha muy grande entre el oficial y lo que vale el blue, el MEP y el contado con liquidación, entonces eso hace que el que tiene que liquidar una cosecha, o sea el que exporta, tiene los dólares, se los tiene que vender al gobierno al mayorista y no lo quiere hacer. Eso también genera una presión en el oficial, el gobierno en algún momento dice «tenemos que levantar este tipo de cambio así podemos hacer que ingresen más dólares».

dolar impuesto país .jpg google

Sobre las consecuencias que se pueden desencadenar en el oficial, añadió: "Si lo mantenés muy atrasado llega un momento que el exportador demora la liquidación de la cosecha, el importador se apura a querer importar más porque ve que hay mucho atraso con ese cambio. Entonces, no lo autorizan a importar al precio mayorista porque no hay suficiente de este tipo de cambio para darle a todo el mundo. Esto lleva a que los importadores compren el contado con liquidación que vale $600 para traer los bienes".

