El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió a la autorización para celebrar reuniones familiares en domicilios particulares hasta 10 (diez) personas solo los sábados, domingos y feriados. “Este será un tema de charla con todos los intendentes porque nuestro deseo es poder formalizarlo”. Y agregó: “No todas las reuniones familiares se realizan en la misma localidad porque hay familias en distintas localidades de la provincia y hay localidades que son muy restrictivas en la recepción de quien viene de otro lado”.

En ese sentido, ejemplificó: “Hay una particularidad y es que dentro del gran Rosario hay quienes tienen sus encuentros en Roldán, en Funes o Baigorria. En Santa Fe sucede en Rincón, Sauce Viejo. Entonces en los grandes aglomerados tendremos que tener la particularidad de coordinar con cada uno de los municipios”.

Perotti reconoció que “son los detalles que queremos cuidar en algo que estamos todos deseosos de poder hacer de la mejor manera para que perdure, para que no tengamos que interrumpir y volver atrás porque hicimos algo mal en las expectativas de poder juntarnos”.

Actividades deportivas

Más adelante, el gobernador afirmó que durante la tarde de este miércoles va “a estar en contacto con los municipios y comunas interesados para cotejar los criterios acerca de cómo poner en marcha de la mejor manera las primeras actividades deportivas que no generen contacto físico”. En este aspecto, aseguró que se trata de actividades deportivas tales como “el paddle, el tenis, el golf, el remo, actividades en las cuales no se podrá utilizar la infraestructura del club (no se pueden usar los vestuarios)”. Y ejemplificó: “Hay que llegar con la vestimenta, jugar, cargarse todo y vuelta a casa. La ducha es en el hogar”. A la vez que resaltó “volver a plantearnos un escenario de que otras actividades pueden tener las mismas características”.

En relación a la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participanes, Perotti sostuvo: “Hay una primera instancia muy puntual que es la de los gimnasios con posibilidad de realizar las actividades en espacios semicubiertos o espacios muy grandes. Esa es la primera mirada que estamos dando para este sector, que en general engloba la palabra gimnasios y por ahí genera expectativas en todos. Vamos a ir muy gradualmente en base al protocolo especifico empezando por estas características”.