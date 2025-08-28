Uno Santa Fe | Santa Fe | puente

Puente Rosario-Victoria: un camión con ganado chocó un utilitario y una chica fue embestida por un toro

También sufrieron lesiones los conductores de los vehículos, quienes debieron ser trasladadas para su atención a distintos centros de salud

28 de agosto 2025 · 09:33hs
Este jueves por la madrugada, a alrededor de las 2 de la mañana, se registró un fuerte siniestro vial en el kilómetro 7 de la ruta nacional 174, a la altura del peaje del puente Rosario-Victoria, entre un camión y un auto con el saldo de varios heridos. Se procedió a interrumpir el tránsito en el lugar.

El hecho involucró a un camión que circulaba en sentido Victoria–Rosario y a un automóvil que lo hacía en dirección contraria. Como consecuencia del impacto, tres personas fueron trasladadas al hospital de Granadero Baigorria para su atención médica. Según fuentes policiales, el camionero se encontraba inconsciente en el lugar.

Por otro lado, una adolescente de 17 años, quien se había bajado a ver y ayudar tras el siniestro, fue embestida por un toro y trasladada al hospital Clemente Álvarez (Heca), en Rosario, con politraumatismos.

