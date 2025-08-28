Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Se trata de siete nuevos rodados que impactan en la modernización de la flota y en la mejora de las frecuencias en los recorridos

El sistema de transporte público de colectivos en Santa Fe incorporó siete nuevas unidades que buscan mejorar la calidad del viaje de los usuarios y modernizar la flota que circula en la ciudad.

Las nuevas unidades, pertenecientes a la empresa Autobuses Santa Fe , son urbanas modelo MA15 de Agrale , con motor Cummins de 4 cilindros , caja manual y aire acondicionado frío-calor. Una de las principales novedades es que cuentan con GPS y cámaras de seguridad , lo que permitirá un mejor control de los recorridos y mayor resguardo para los pasajeros.

nuevos coches colectivos autobuses 3 Las siete unidades poseen sistema de aire acondicionado frío-calor gentileza

Más colectivos y más kilómetros recorridos

En los próximos días, las líneas 8, 11, 13, 16 y 18 sumarán un coche nuevo, mientras que la línea 5 incorporará dos unidades adicionales.

Desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, el sistema de colectivos viene mostrando una recuperación en la calidad del servicio y en la cantidad de kilómetros recorridos.

Durante el primer semestre de 2025, el transporte urbano registró 450.000 kilómetros más que en el mismo período del año pasado, alcanzando el mayor nivel de producción de los últimos seis años.

Este crecimiento responde, en parte, a la creación de la Línea 22 y a la ampliación del recorrido de la Línea 9 hasta el Puerto, iniciativas que ampliaron la cobertura del servicio.

Más confort, confiabilidad y menor contaminación

El informe municipal detalla que más del 25% de los kilómetros recorridos en 2025 se realizaron con unidades nuevas, frente al 4,6% en 2023 y al 14,6% en 2024.

Esto se traduce en mayor confort, confiabilidad y menor contaminación en los viajes de los santafesinos.

La gestión de Poletti ya lleva invertidos 2.350 millones de pesos en subsidios y aportes para sostener las tarifas y acompañar la mejora del transporte público en la ciudad.

nuevos coches colectivos autobuses 2 Estas siete unidades están equipadas con GPS y cámaras de seguridad gentileza

