Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Se trata de siete nuevos rodados que impactan en la modernización de la flota y en la mejora de las frecuencias en los recorridos

28 de agosto 2025 · 08:48hs
Siete nuevos coches para modernizar la flota de Autobuses Santa Fe en la ciudad 

gentileza

Siete nuevos coches para modernizar la flota de Autobuses Santa Fe en la ciudad 

El sistema de transporte público de colectivos en Santa Fe incorporó siete nuevas unidades que buscan mejorar la calidad del viaje de los usuarios y modernizar la flota que circula en la ciudad.

Las nuevas unidades, pertenecientes a la empresa Autobuses Santa Fe, son urbanas modelo MA15 de Agrale, con motor Cummins de 4 cilindros, caja manual y aire acondicionado frío-calor. Una de las principales novedades es que cuentan con GPS y cámaras de seguridad, lo que permitirá un mejor control de los recorridos y mayor resguardo para los pasajeros.

nuevos coches colectivos autobuses 3
Las siete unidades poseen sistema de aire acondicionado frío-calor

Las siete unidades poseen sistema de aire acondicionado frío-calor

Más colectivos y más kilómetros recorridos

En los próximos días, las líneas 8, 11, 13, 16 y 18 sumarán un coche nuevo, mientras que la línea 5 incorporará dos unidades adicionales.

Desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, el sistema de colectivos viene mostrando una recuperación en la calidad del servicio y en la cantidad de kilómetros recorridos.

Durante el primer semestre de 2025, el transporte urbano registró 450.000 kilómetros más que en el mismo período del año pasado, alcanzando el mayor nivel de producción de los últimos seis años.

Este crecimiento responde, en parte, a la creación de la Línea 22 y a la ampliación del recorrido de la Línea 9 hasta el Puerto, iniciativas que ampliaron la cobertura del servicio.

Más confort, confiabilidad y menor contaminación

El informe municipal detalla que más del 25% de los kilómetros recorridos en 2025 se realizaron con unidades nuevas, frente al 4,6% en 2023 y al 14,6% en 2024.

Esto se traduce en mayor confort, confiabilidad y menor contaminación en los viajes de los santafesinos.

La gestión de Poletti ya lleva invertidos 2.350 millones de pesos en subsidios y aportes para sostener las tarifas y acompañar la mejora del transporte público en la ciudad.

nuevos coches colectivos autobuses 2
Estas siete unidades están equipadas con GPS y cámaras de seguridad

Estas siete unidades están equipadas con GPS y cámaras de seguridad

• LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: tras el análisis de costos se determinó el precio del boleto en 1.580 pesos

Santa Fe colectivos GPS cámaras
Noticias relacionadas
La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

Diversos vehículos en la subasta de bienes incautados al delito

El gobierno de Santa Fe realizará el 18 de septiembre la mayor subasta de bienes incautados al delito: la lista completa

Se lanzó oficialmente la 9° edición del Torneo Diego Barisone.

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Constitución de Santa Fe. La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

Este miércoles se votan los tres primeros grandes cambios de la nueva Constitución de Santa Fe

Lo último

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Último Momento
El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: Para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná