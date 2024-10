Puerto desconectado: la zona que más creció de la ciudad no está incluida en los recorridos de colectivos

El Puerto de Santa Fe, una de las zonas que más creció en la ciudad, no tiene una línea de colectivos que la recorra.

En los últimos años la zona del puerto de la ciudad creció exponencialmente. Actualmente cuenta con shoppings, comercios, edificios de viviendas y exclusivos de oficinas, centros deportivos, y una de las sedes del Liceo Municipal como es el Molino Marconetti. Sin embargo, a esta parte de Santa Fe no se puede llegar mediante ninguna línea de colectivo actualmente.

Pero el crecimiento de esa parte de Santa Fe continuó desde ese momento, y cuenta con cada vez más vida activa. Pero tanto las personas que trabajan en la zona, quienes estudian en el Molino Marconetti, o quienes simplemente buscan un momento de esparcimiento aprovechando los espacios como el shopping o el paseo comercial a cielo abierto, sólo pueden acceder al lugar en auto, a pie, o a través de la bicisenda que recorre ese sector.

Sobre el cruce de peatones, cabe recordar que la única pasarela esta a la altura de calle Tucumán. Si bien en un primer momento contaba con escaleras mecánicas y ascensor, ninguna de las dos opciones funciona actualmente.

Otro punto a resaltar, teniendo en cuenta de que son cada vez más las oficinas y negocios que se instalan en el puerto, es que hay trabajadores que acuden a diario al puerto. Esto desemboca en problemas con los lugares disponibles para estacionamiento de autos, los cuales son escasos para la creciente demanda.

Emergencia en transporte

Cabe recordar que en febrero de este año el Concejo municipal sancionó la emergencia en movilidad, motivada por la crisis del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos. Esto introdujo cambios a lo largo de un año en la Ordenanza N° 11.580, que regula el sistema de colectivos.

Entre los artículos que se suspendieron, se encuentra el que establecía que "cuando las ampliaciones o reducciones de los recorridos impliquen la alteración de más de un 20% de su trayecto, deberán ser aprobadas por el Concejo". De esta manera el ejecutivo municipal juega un rol clave en la disposición de los recorridos de colectivos, sin necesidad de pasar por el Concejo.

La palabra del concejal que promovió la línea 20

Carlos Pereira fue el concejal que promovió la instauración de la Línea 20. "Era una forma que los chicos que estudiaban en el Liceo Municipal llegaran sin problemas, porque llegaba hasta la Plaza del Soldado donde combinaba con todas las líneas. Y solucionaba también un sector de Candioti Norte que no tenía buena cobertura", dijo a UNO Santa Fe.

"Sinceramente, la línea no tenía una gran afluencia de usuarios. Pero no todas las líneas tienen que ser superavitarias. Y también a veces hay que ir trabajando un poco a prueba y error. No es lo mismo la cantidad de gente que vivía en el puerto en el 2017 que la que vive ahora, y se sigue multiplicando", enfatizó.

Pereira señaló que "con la crisis del sistema hubo recortes de frecuencias y de recorridos y salió de circulación la línea 20. También la línea 21, que era la otra que se había creado que iba por Gorriti para llegar al nuevo Hospital Iturraspe desde el noreste".

"Yo incluso estuve reclamando hace algunos años la vuelta de la línea, porque los habíamos dejado en lejanía a todos los chicos del Liceo. Reconozco que, con la crisis que hay, sostener recorridos que no son bastante superavitarios es tirarle al sistema un problema grande. Pero hay que buscar por ahí algún equilibrio", propuso el edil.

El concejal indicó que "la línea está caída, pero el incumplimiento jurídicamente está salvado porque le dimos al Ejecutivo amplias potestades, en medio de toda esta crisis del transporte público", en relación a los cambios en la ordenanza anteriormente mencionados.

"Este año el sistema, sinceramente, se empeoró bastante más porque tenemos un 20% de caída de pasajeros en relación al año pasado. Hoy tenemos un transporte de emergencia que está lejos de ser lo que necesitamos. El sistema del 2019 funcionaba con 200 coches en el horario pico de las 7 de la mañana, y hoy hay 160", concluyó Pereira.

