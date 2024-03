Pullaro cumple 100 días como gobernador en medio de una delicada situación en Rosario y tensiones con Nación

"Arrancó con fuerza en su agenda, tomando la iniciativa, me refiero básicamente a seguridad. Después tuvo un corrimiento producto del choque con el Gobierno Nacional por los fondos, creo que primero exploró enfrentamientos y vio que era costoso enfrentarse a Milei. Terminó siendo el joven gobernador de Chubut (Ignacio Torres) el que terminó siendo la punta de lanza de los gobernadores. Y Pullaro se retiró y quedó más evaluando las chances de negociar en lugar de enfrentarse. Me parece que ese capítulo no está cerrado", consideró en diálogo con UNO Santa Fe el consultor político Lucio Guberman.