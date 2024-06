Pullaro dijo que la ley Bases "no afecta a ninguna industria de Santa Fe" y se pronunció sobre Ganancias

Además se pronunció en diálogo con LT10 sobre el rechazo que tuvo en el Senado las modificaciones en el impuesto a las Ganancias propuestas por Nación. "Si esto vuelve atrás no es que a nosotros nos preocupa, les debería preocupar a los trabajadores. Si no se aumenta el mínimo no imponible posteriormente cada vez más trabajadores van a empezar a pagar y con una alícuota muy alta", expresó.

Pullaro sobre el Rigi

Sobre el Rigi, Pullaro manifestó: "Iba a ser muy malo si quedaba como estaba, porque permitía que venga cualquier gran inversor con un régimen fiscal distinto y destruir a la industria. El Gobierno nacional escuchó mucho y creo que como quedó redactado en el Senado es una oportunidad que tenemos en Santa Fe porque no toca ninguna de las industrias que tenemos aquí".

pullaro milei.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro junto al presidente Javier Milei.

"Les da una oportunidad en cuanto a la expertise en recursos humanos, equipamiento que nosotros tenemos para lo que puede venir en grandes inversiones, fundamentalmente abocadas a la energía y a la minería", agregó.

Pullaro puso reparos para que esto se promulgue tal como se definió en el Congreso: "Hay que ser muy cuidadoso para que quede como quedó en el Senado, por lo que esta semana voy a intentar tener reuniones con los bloques legislativos en Buenos Aires para pedirles eso y que quede clara la posición de Santa Fe. Voy a hablar con Rodrigo De Loredo, con Picchetto, con Mónica Fein y con otros presidentes de bloque".

Ganancias

A propósito de la no aprobación de los cambios en el impuesto a las Ganancias en el Senado, Pullaro manifestó: "Es una ley distinta y progresiva que va cobrando en función de quienes ganan más. Si esto vuelve atrás no es que a nosotros nos preocupa, les debería preocupar a los trabajadores. Si no se aumenta el mínimo no imponible posteriormente cada vez más trabajadores van a empezar a pagar y con una alícuota muy alta".

Las modificaciones impuestas en el proyecto original se daban con una alícuota del 27 al 35% desde los 890.000 pesos. En este momento está entre 1.800.000 y 2.200.000 con una alícuota que comienza en el 9%.

Sobre la recaudación de las provincias por la coparticipación de dicho tributo, el gobernador indicó: "La provincia no es que va a recaudar menos, en poco tiempo con los niveles de inflación que tenemos si no hay actualizaciones va a recaudar lo mismo, la diferencia es que van a empezar a pagar mucho algunas categorías mucho más bajas. Quiero llevar esta mirada a los legisladores nacionales".

Día de la Bandera junto a Milei

A propósito de la visita del presidente Javier Milei y los discursos de ambos en el Día de la Bandera, Pullaro resaltó: "Tal vez tuve conceptos firmes pero respetuosos y responsables, lo mismo el presidente. Uno no se puede pelear con el que piensa distinto, siempre defenderé al modelo productivo, el campo, la industria, el esquema portuario de exportaciones de la provincia, etc".

Para concluir, el mandatario santafesino adelantó que el 9 de julio estará presente en Tucumán en caso de que se confirme que el Pacto de Mayo se suscriba durante el Día de la Independencia: "Vamos a ir. Tal vez intentaría hablar del sistema productivo y hablar del fortalecimiento del sistema educativo, los dos aspectos que hicieron grande al país".