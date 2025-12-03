Unión aseguró a una de sus grandes promesas: Santiago Grella firmó su primer contrato profesional y ya se ilusiona con pelear por un lugar durante 2026. El mediocampista, figura en la reserva y bien considerado por Leonardo Madelón, celebró el paso más importante de su incipiente carrera.
Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026
El volante Santiago Grella, de 20 años, firmó su primer contrato en Unión tras debutar en octubre pasado. Figura en reserva y Leonardo Madelón lo sigue de cerca
Por Ovación
Grella, nacido el 16 de marzo de 2005 en Devoto, mostró toda su emoción en un breve mensaje difundido por el club: “Hola, Tatengues. Soy Santiago Grella y les cuento que hace un ratito firmé mi primer contrato, así que muy contento”, expresó. Luego agregó: “Espero que el 2026 sea un gran año. Saludos a todos”.
El volante ofensivo, de enorme proyección, viene destacándose en el elenco de Nicolás Vazzoler, donde su capacidad para filtrar pases, su movilidad y su pegada lo transformaron en uno de los jugadores más observados del club.
Unión le pone candado a Santiago Grella
El 10 de octubre pasado, Grella debutó en Primera ingresando a los 11 minutos del segundo tiempo en la derrota 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, reemplazando a Franco Fragapane. Aquella aparición fue apenas un anticipo del potencial que promete.
En Unión consideran que el mediocampista está en plena evolución y su proyección entusiasma. Leonardo Madelón lo tiene bien valorado, tanto por su capacidad para asociarse como por su intensidad para presionar. Por eso, la dirigencia decidió ponerle candado y asegurar su continuidad con este primer contrato, pensando en un 2026 donde podría dar el salto definitivo.
Grella inicia así una nueva etapa: profesional, formal y cargada de ilusión.