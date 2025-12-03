Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. La Selección Argentina , que irá en busca de su cuarto título, estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y evitará a las grandes potencias.

Los otros integrantes del Bombo 1 serán los tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, además de las otras ocho selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, que son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El grupo más complicado para la Argentina estaría compuesto por Marruecos, que estará en el Bombo 2 y viene de alcanzar las semifinales en el último Mundial; Noruega, que aparece como el rival a temer en el Bombo 3; e Italia, que en caso de superar el Repechaje UEFA volverá a decir presente en una cita mundialista luego de 12 años e integraría el Bombo 4.

En lo que respecta a las restricciones del sorteo, hay una serie de condiciones que se deben respetar. Una de ellas es que ningún grupo podrá contar con dos selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA que cuenta con 16 representantes en el certamen. En tanto, cada grupo contará con al menos uno y máximo dos países de la conferencia europea.

En las últimas ediciones de los Mundiales, la Selección argentina mostró una gran solidez en fase de grupos. Desde 1998, la Albiceleste terminó primera en 1998, 2006, 2010, 2014 y 2022, mientras que en 2018 quedó segunda y en 2002 se volvió en fase de grupos.

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.