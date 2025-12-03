Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington

3 de diciembre 2025 · 16:10hs
Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. La Selección Argentina, que irá en busca de su cuarto título, estará en el Bombo 1, por lo que será cabeza de serie y evitará a las grandes potencias.

Los otros integrantes del Bombo 1 serán los tres países organizadores, Estados Unidos, Canadá y México, además de las otras ocho selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, que son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

• LEER MÁS: Scaloni y la lista para el Mundial 2026: quiénes podrían ser los 26 elegidos

El grupo más complicado para la Argentina estaría compuesto por Marruecos, que estará en el Bombo 2 y viene de alcanzar las semifinales en el último Mundial; Noruega, que aparece como el rival a temer en el Bombo 3; e Italia, que en caso de superar el Repechaje UEFA volverá a decir presente en una cita mundialista luego de 12 años e integraría el Bombo 4.

En lo que respecta a las restricciones del sorteo, hay una serie de condiciones que se deben respetar. Una de ellas es que ningún grupo podrá contar con dos selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA que cuenta con 16 representantes en el certamen. En tanto, cada grupo contará con al menos uno y máximo dos países de la conferencia europea.

En las últimas ediciones de los Mundiales, la Selección argentina mostró una gran solidez en fase de grupos. Desde 1998, la Albiceleste terminó primera en 1998, 2006, 2010, 2014 y 2022, mientras que en 2018 quedó segunda y en 2002 se volvió en fase de grupos.

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Mundial sorteo Argentina
Noticias relacionadas
historico: argentina derroto a egipto en el mundial de handball femenino y paso la primera ronda

Histórico: Argentina derrotó a Egipto en el Mundial de handball femenino y pasó la primera ronda

Los Pumas conocen sus rivales de la Copa del Mundo de Australia 2027.

Se realizó el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027

Argentina goleó 4 a 1 a Colombia y está en semifinales.

Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Los capitanes de los seleccionados que participarán en el Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

Lo último

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Último Momento
Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Sorteo del Mundial 2026: el detalle de cada bombo y en cuál estará Argentina

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Santiago Grella firmó su primer contrato en Unión y apunta a ganarse un lugar en 2026

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Colón toma nota: ya comienzan los movimientos de pases en la Primera Nacional

Pullaro dijo que sin la reforma previsional la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes

Pullaro dijo que sin la reforma previsional "la Caja de Jubilaciones tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes"

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Ovación
Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Sangre de Campeones definió a sus representantes en la nueva dirigencia de Colón

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Se cumplió un mes del allanamiento a la casa de Cristian Tarragona: cómo avanza la causa

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Colón celebra 28 años de su primera llegada a la Copa Libertadores

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión lanzó la renovación de plateas 2026 con 12 cuotas sin interés y apunta a sostener el gran apoyo

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"