Pullaro dijo que a Milei le cuesta la gestión: "No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, definió al presidente Javier Milei como un "líder internacional" al que "le cuesta mucho la gestión pública" y le dedica "menos tiempo y esfuerzo" a los problemas cotidianos que tiene el país y se preguntó: " No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez, porque no es su forma de gestionar, no sé si le importa relacionarse con nosotros".