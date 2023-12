Pullaro eliminó la no repitencia: "Era mostrar que los chicos terminaban la escuela, pero terminaban sin saber"

El flamante mandatario firmó el decreto que da por finalizado el avance continuo. "Hasta ahora daba igual el chico que se esfuerza que el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende", afirmó.

El gobernador señaló que “es muy simbólico y representativo de nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe”.