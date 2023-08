¿Qué le pasó a Coty Hernández? El cantante dio detalles sobre su estado de salud

"Quiero agradecer a toda la gente que en estos días, que no la estuve pasando bien, me enviaron muchísimos mensajes. Agradecerles a todos por haber estado acompañándome en este difícil momento que me toca pasar. Soy una persona que tiene mucha voluntad y muchas ganas de seguir adelante, son cosas que nos pasan en la vida", inició diciendo el artista.