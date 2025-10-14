Uno Santa Fe | Santa Fe | droga

Quema de droga en el norte provincial: destruyeron 300 kilos de marihuana y 16 de cocaína en Avellaneda

Se trata de drogas y cigarrillos secuestrados en causas judiciales por narcotráfico y contrabando. La acción buscó impedir que estas sustancias ingresen nuevamente al mercado ilegal.

14 de octubre 2025 · 17:25hs
Quema de droga en el norte provincial: destruyeron en Avellaneda 300 kilogramos de marihuana y 16 kilogramos de cocaina

Quema de droga en el norte provincial: destruyeron en Avellaneda 300 kilogramos de marihuana y 16 kilogramos de cocaina

Este martes en Avellaneda se realizó la destrucción por incineración de 300 kilogramos de marihuana, 16 kilogramos de cocaína y más de 3.000 paquetes de cigarrillos.

Los elementos fueron secuestrados en el marco de más de 30 causas judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero, bajo la supervisión del Juzgado Federal de Reconquista, a cargo del juez Aldo Mario Alurralde.

El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron el operativo. Pullaro destacó que “estamos en un momento bisagra en el país, donde hemos vivido momentos de muchísima violencia”. En referencia al triple crimen ocurrido recientemente en la provincia de Buenos Aires, el mandatario señaló que, aunque en Santa Fe no se registraron hechos similares, “en reiteradas oportunidades tuvimos episodios graves relacionados con el narcotráfico, el microtráfico y la venta ilegal de drogas”.

El gobernador agregó que, históricamente, en Argentina existió “una ideología que ubicaba a los delincuentes como víctimas y a las fuerzas de seguridad como victimarios”, y subrayó la necesidad de visibilizar “los daños que las drogas producen a los seres humanos” para construir una sociedad más segura.

droga 03

La experiencia de Santa Fe contra el narcotráfico

Pullaro también resaltó los avances alcanzados en la provincia: “Con Gisela Scaglia demostramos que en 22 meses de gobierno, al narcotráfico se le puede ganar. No es fácil, pero en Rosario y en toda la provincia los índices de violencia bajaron un 65% y los delitos contra la propiedad, un 70%”.

El narcotráfico no nos ha ganado; había un Estado con una mirada garantista que permitió mucho dolor y sangre. No podemos permitir que eso vuelva a suceder”, concluyó el gobernador.

droga 02

Un golpe al narcotráfico y sus bienes

El juez federal Aldo Mario Alurralde explicó que la incineración implica “el retiro de veneno de circulación”, destacando que la marihuana y la cocaína secuestradas hubieran alcanzado un valor cercano a 1,5 millones de dólares en el mercado ilegal. Además, señaló que el operativo evitó la entrada a las ciudades de 600 mil cigarrillos de marihuana y 32.000 dosis umbrales de cocaína.

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, destacó “el compromiso de todas las instituciones involucradas, enviando un mensaje claro de que, trabajando de manera coordinada, se puede combatir el flagelo de las drogas”.

También participaron del operativo autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Trabajo, Seguridad y Empleo Roald Báscolo, el senador Orfilio Marcón, el diputado Dionisio Scarpín, el intendente de Reconquista Amadeo Enrique Vallejos, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Virginia Coudannes y el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, Alfredo Marchetti.

droga Avellaneda quema cocaína
Noticias relacionadas
Captura de video. Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

Un policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser para frenar a un hombre que se autolesionaba con un arma blanca

santa fe avanza con la limpieza de predios policiales: comenzo la compactacion de mas de 140 vehiculos en recreo

Santa Fe avanza con la limpieza de predios policiales: comenzó la compactación de más de 140 vehículos en Recreo

La Municipalidad de Santa Fe llama a licitación para concesionar los paradores de las playas de la costanera Este y costanera Oeste

La Municipalidad de Santa Fe impulsa la puesta en valor de los paradores de la Costanera y llama a licitación

Plan de pavimentación

Continúa el Plan de Pavimentación en la ciudad de Santo Tomé

Lo último

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Último Momento
Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Inglaterra goleó y es el primer clasificado de Europa al Mundial 2026

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Canasta Básica: una familia necesitó $1.176.852 en septiembre para no ser pobre

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

Así avanza la clasificación al Mundial en Europa, África y Asia

¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!, el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Ovación
Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Unión busca destrabar el pago de sueldos tras el embargo por el caso Malcorra

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos