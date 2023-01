Al respecto y luego del revuelo que trajo el violento episodio se manifestó el integrante del Centro Comercial y miembro de la Asociación Comercial Peatonal San Martín, Jorge Baremberg, quien en diálogo con LT10 puntualizó: "Me encontré con algo inédito. No solo que tenemos cámaras sino que también tenemos caminantes sobre calle San Martín, el local está a 40 metros de la peatonal. La autoridad en este momento no logra sofocar los inconvenientes ni inhibir a hacer el ilícito lamentablemente".

LEER MÁS: Delincuentes armados se llevaron un importante botín de una joyería en pleno centro santafesino

El blanco de los delincuentes fue la tradicional joyería Rosenberg que se encuentra a media cuadra de la Peatonal santafesina y a una cuadra de la Comisaría Primera. Los delincuentes, un hombre y una mujer, apuntaron con un arma a la adueña del comercio y se llevaron las joyas y alhajas que estaba a su alcance y también algunas de la vidriera. Aún no se sabe el monto exacto a cuanto asciende lo robado, ya que la policía y peritos actúan en el lugar.

Continuando con su idea, Baremberg indicó: "Tenemos los horarios de apertura como lo marca lo cotidiano y queremos tranquilidad. Evidentemente hoy la fuerza pública no logra disuadir a aquellos que están para delinquir y lo que más nos preocupaba lógicamente era la salud de Marta".

Consultado por si el robo que se dio en horas de la mañana de este jueves se trató de una suma cuantiosa, el referente comercial subrayó: "Uno ya se despreocupa. Hoy uno prioriza la salud, yo me limité a hablar con Marta y sus hijos que la estaban conteniendo. Lo que vemos es que esta espiral de violencia que suceden en estos espacios públicos y arterias comerciales donde hay seguridad evidentemente la actitud y la aptitud de la tropa que está no previene los ilícitos. Estamos a años luz de poder frenar estos ilícitos pero también es producto de que la policía no tiene la actitud, aptitud ni formación para poder hacer inteligencia en ciertas cuestiones".

Haciendo referencia a los jóvenes que con una cuchilla hirieron a un transeúnte de la peatonal, Baremberg insistió en que "hace un año y medio que mediante una venta de chicles y caramelos abordan a la gente de forma cortés y ante una negativa se llevan insultos o como en este caso que pasó a mayores y se llevaron un puntazo. Lo que está fallando es la manera inteligente de quienes caminan la zona para erradicar algo que ya es una fija. No hace falta mucho para darse cuenta de que estos chicos no venden ni chicles ni caramelos".

En relación a si en la peatonal reconocen al grupo de delincuentes, manifestó: "Hace muchos años que pertenezco comercialmente a la zona y he visto crecer a muchos chicos, más de una vez hemos hablado con jueces de menores. Estos chicos no son los mismos que están trabajando con los chicles y con las pastillas. No entiendo como la fuerza pública con su inteligencia no logra disuadir a quienes ingresan a los comercios a hacer otro tipo de ilícitos".

"Sabemos quienes son los adultos que desde chicos crecieron y viven en la peatonal, pero también tenemos identificados quienes son los adultos que hoy entran con los chicles y las pastillas, se diferencian", concluyó.