Quiénes acompañarían a Silvina Cian en las elecciones generales 

Al quedarse con el primer lugar, contó cuáles lugares conformarán su lista de concejales en las generales, donde ya confirmó que será acompañada por Julián Darío Martínez: "Estamos esperando los resultados definitivos, pero serían entre cuatro y cinco, capaz que sale hasta un sexto lugar". Ante la consulta de quiénes quedarían afuera por su victoria, reveló: "Simoniello no, creo que quizás Mastropaolo sí, lo dejaría de lado. Tenemos que esperar el recuento total de votos y después nos podemos sentar a hablar, pero todavía es muy apresurado".

"Me contó la gente de las escuelas y los militantes que los votos nuestros en muchas mesas duplicaban o triplicaban a mi segundo (Lucas Simoniello). Nos estamos acomodando, es todo nuevo para mí en lo personal, estamos terminando de definir voto por voto", indicó.

Aún no pudo ponerse contacto con Juan Pablo Poletti, aunque sí dialogó con varios referentes y competidores: "El que sí me llamó, me mandó un mensajito felicitándome fue Lucas Simoniello, también Franco Ponce de León, Jorge Fernández, muchos que me escribieron felicitándonos por lo que fue la elección". Además, se mostró muy agradecida con Chuchi Molina y contó que tuvo una videollamada anoche con Maximiliano Pullaro y José Corral.

