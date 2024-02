Registro de la Propiedad: el gobierno descontará los días no trabajados si no se levanta el "paro ilegal"

Luego del paro que comenzó el 15 de febrero en el Registro de la Propiedad de Santa Fe por el despido de 55 trabajadores y que continúa hasta hoy, el gobierno de la Provincia adelantó que, si no levantan la medida "inmediatamente", descontarán los días no trabajados .

Así lo confirmó este miércoles el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, que aseguró que se trata de un “paro ilegal” : “No tienen ningún motivo para estar de paro, inclusive en pleno proceso paritario. No hay ninguna afectación a sus derechos , en todo caso están haciendo un paro por personas que pretendían ser empleados de la provincia y que no lo son”.

En declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10", el ministro aclaró que el despido de trabajadores fue una decisión del Tribunal de Cuentas, no del gobierno provincial, que observó la designación de los empleados que habían pasado a planta permanente en noviembre de 2023: “No es el gobierno provincial el que los cesanteó. El gobierno provincial lo que hizo es acompañar la observación legal”.

En detalle, Bastía explicó que el Tribunal observó incumplimientos de requisitos de parte de los trabajadores para poder ser empleados de la provincia. “No se comprueba en la presente gestión la existencia de vínculos contractuales o laborales con el Estado provincial” de parte de los despedidos, señaló el funcionario.

Incluso, destacó que el propio Perotti hizo hincapié, en el decreto de nombramiento de estos empleados, en la necesidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa. "Caso contrario quedará sin efecto su designación”, señala el documento firmado por el exgobernador.

En ese sentido, criticó: “Lo que no entendemos es por qué entraron a trabajar si no se habían cumplido con los requisitos y todavía estaba el expediente en el Tribunal de Cuentas”.

En virtud de lo sucedido, desde el gobierno enviaron notificaciones al Registro de la Propiedad de Rosario y Santa Fe advirtiendo de los posibles descuentos de haberes por los días no trabajados: "Este paro no está dentro de la ley y el mismo debe cesar de forma inmediata. Es una actitud que nosotros no vamos a seguir tolerando más allá de haber sido pacientes y apostar por el diálogo y el entendimiento”, sentenció Bastía.

