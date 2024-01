Reunión frustrada: enojo de taxistas santafesinos por la suspensión del encuentro con la Municipalidad

“Nos llamaron para que vengamos, para que expongamos nuestra preocupación, nuestras ideas, porque no solamente estamos para reclamar sino para aportar. Lamentablemente le salió un imprevisto al señor Fernando Gianfelici, que por un corte de agua en Ayacucho y Blas Parera se tuvo que ir”, explicó a la prensa Rodrigo Mansilla, en representación de los taxistas.

Y lamentó: “Siempre pasa lo mismo, nos invitan a que vengamos a dialogar y no hay diálogo. Me parece bastante molesto ya. Queríamos que se puedan incrementar los controles que tienen que hacer, específicamente con Uber, con Maxim, con las aplicaciones ilegales”.

Masilla expresó que se trata de un problema que los tiene muy preocupados: “Esto ya nos pasó por arriba, nos quedamos sin laburo. Nos estamos quedando sin trabajo, vinimos a exponerlo a la reunión y lamentablemente se tuvo que ir el señor”.

Respecto a cancelación de la medida de fuerza, que no se llevó adelante este martes, indicó: “Uno cuando ve una respuesta tiene que frenar, no siempre es bueno ir al choque, uno tiene que ser consciente de que no hay que cortar por cortar, lo tenemos en claro”.

Sin reunión, los choferes entregaron el pedido en mesa de entrada, firmado por los presentes y no descartan manifestarse en los próximos días. “No descarto nada, tampoco voy a asegurar de que vamos a cortar, porque no. Vamos a tratar de dialogar entre nosotros y ver qué es lo que surge”.

