Revelan las pérdidas millonarias por el incendio del hangar

El presidente del Aeroclub de Crespo, Daniel Cortina, aclaró que cuando comenzó el incendio no había nadie de la entidad en el lugar. Informó que en ese espacio funciona un taller aeronáutico que trabaja hasta las 15.30, 16.

Relató que este miércoles, horas después a que se fuera la última persona, se disparó la alarma contra incendios. Fue la persona encargada del lugar, que vive en el predio, la que dio aviso a los bomberos de la urgencia.

Lo cierto es que si bien la estructura del hangar se mantuvo de pie, todo lo que había dentro fue devastado. En su interior, había dos aeronaves: un Piper PA-11, que era utilizaba cotidianamente y un Avro 504, una réplica de un avión antiguo que estaba en construcción y a punto de iniciar las pruebas de vuelo.

Cortina estimó el daño económico: "Un PA-11 vale alrededor de 40 mil dólares y el Avro-504 más de 100 mil dólares". Sobre la situación en que quedó el hangar, precisó: "No se daño mucho porque no hubo llamas prácticamente. Hay que cambiar un par de chapas pero la estructura no se afectó".

Si tomamos como referencia el dólar oficial ($62,99 cotización de este jueves) las pérdidas ascienden a 8.818.600 pesos. Si se toma como parámetro el dolar blue ($76,50) la cifra escala a los 10.710.000 pesos.

En declaraciones a la emisora LT 10, el titular de la entidad comentó que aún no se sabe con precisión los motivos por los cuales inició el foco ígneo: "Esta noche (por el jueves) vamos a tener una reunión con bomberos para ver qué es lo que ha pasado".

En relación al mensaje viralizado por redes sociales, donde una persona asegura que el incendio se originó por quemar un panal de camachui cercano al hangar, Cortina comentó: "Es la hipótesis que se habla y se comenta pero bueno, vamos a esperar la palabra autorizada de gente que está en el tema para que dé su veredicto".

