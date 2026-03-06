Período de prueba, cálculo de indemnizaciones, modificación de condiciones laborales y banco de horas aparecen entre los puntos que generan mayor debate por su impacto en las relaciones de trabajo.

Rige la nueva ley laboral: la lupa del Colegio de Abogados de Santa Fe sobre el impacto y los alcances en los trabajadores

La nueva ley laboral ya comenzó a regir en todo el país y sus efectos alcanzan tanto a nuevas relaciones de trabajo como a vínculos laborales que ya estaban en marcha . Así lo explicó el abogado laboralista Diego Girado , integrante del Colegio de Abogados de Santa Fe, quien advirtió que muchas de las modificaciones tienen aplicación inmediata .

“La ley rige desde hoy. ¿Para quién? Para todos ”, resumió el especialista al referirse al momento de entrada en vigencia de la norma.

Girado explicó que la reforma modifica numerosos artículos de la legislación laboral y alcanza a distintos “institutos” del derecho del trabajo, es decir, aspectos centrales de la relación laboral como vacaciones, jornada laboral, período de prueba o indemnizaciones.

En algunos casos, aclaró, los cambios impactarán solo en las nuevas relaciones laborales, mientras que en otros se aplicarán también a trabajadores que llevan años en una empresa.

Qué cambios se aplican de inmediato

Entre los puntos que ya comenzaron a regir, Girado mencionó la posibilidad de modificar condiciones de trabajo, acordar jornadas extendidas y establecer un sistema de banco de horas.

Este último esquema permite que las horas trabajadas por encima de la jornada habitual no se paguen necesariamente como horas extras, sino que puedan compensarse con tiempo libre en otro momento.

Según el abogado, esto implica un cambio importante respecto del sistema anterior. “Esas horas extras por días particulares antes se compensaban con dinero, en algunos casos hasta el 100 % del valor de la hora”, explicó.

Con la nueva normativa, esa lógica podría modificarse. “La ley no dice que esa hora tenga una compensación diferenciada cuando se tome como descanso. Cuatro horas de un sábado a la tarde podrían compensarse con cuatro horas de un miércoles a la mañana”, ejemplificó.

Cambios en el cálculo de indemnizaciones

Otro de los aspectos que ya impacta en todas las relaciones laborales es la modificación del cálculo de indemnizaciones por despido.

Girado explicó que el tradicional artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo fue modificado y que ahora se eliminan o restringen determinados ítems que antes se incluían para calcular la indemnización.

Esto significa que, si un despido se produce desde ahora en adelante, el monto indemnizatorio se calculará bajo los nuevos parámetros establecidos por la reforma.

En ese sentido, se establece un sistema alternativo al que regía y que se debe negociar en el marco de las convenciones colectivas de trabajo.

Medidas que se aplicarán más adelante

No todos los cambios entran en vigencia de inmediato. La ley también prevé instrumentos que requieren reglamentación o implementación progresiva.

Uno de ellos es el fondo de asistencia laboral, un sistema que deberá ponerse en marcha en los próximos meses y que, según Girado, podría comenzar a funcionar dentro de seis meses, cuando se definan los mecanismos de aportes y reglamentaciones correspondientes.

La posibilidad de modificar condiciones laborales

Para el especialista, uno de los cambios más relevantes de la reforma está vinculado a la modificación de condiciones de trabajo, conocida en derecho laboral.

La legislación anterior establecía que los cambios en tareas, horarios o lugar de trabajo debían cumplir con criterios de razonabilidad y no podían generar perjuicios económicos ni morales para el trabajador.

Con la nueva normativa, explicó Girado, se elimina el requisito del perjuicio moral, lo que reduce las posibilidades de oposición del trabajador ante determinadas modificaciones.

“Si me cambian el lugar de trabajo y me pagan los gastos de traslado, no me puedo oponer aunque eso implique dos horas más de viaje o afecte mi organización familiar”, señaló.

Desde el punto de vista conceptual, el abogado sostuvo que la reforma parte de una idea central: equiparar jurídicamente a empleadores y trabajadores al momento de negociar condiciones laborales.

“La concepción de esta ley es que las partes están en igualdad. Pero el derecho del trabajo surge justamente para equilibrar esa desigualdad inicial entre empleador y trabajador”, explicó.

Por ese motivo, sostuvo que distintos sectores del ámbito laboral consideran que la reforma implica una regresión en algunos derechos del trabajador.

Cambios en principios históricos del derecho laboral

Otro punto que genera discusión es la modificación del principio “in dubio pro operario”, uno de los pilares tradicionales del derecho laboral.

Ese principio establece que ante una duda en la interpretación de la ley, debe aplicarse la opción más favorable al trabajador.

Girado explicó que la reforma eliminó parte de esa garantía, especialmente en lo referido a la valoración de la prueba en procesos judiciales.

“El artículo decía que en caso de duda la interpretación debía ser la más favorable al trabajador. Eso se eliminó, por lo que se quita una presunción que históricamente protegía al trabajador en los juicios laborales”, indicó.

Conflictos que podrían resolverse en la Justicia

El abogado advirtió que muchos de los debates que genera la reforma podrían terminar resolviéndose en casos judiciales concretos, donde se analice la constitucionalidad de determinadas medidas.

Sin embargo, señaló que la mayoría de las modificaciones impactan en situaciones cotidianas dentro del ámbito laboral, como cambios de tareas, horarios o lugar de trabajo.

“Son cuestiones del día a día: que te cambien tareas, horario o lugar de trabajo. No son conflictos que generen una protesta masiva, pero sí afectan directamente la vida laboral de las personas”, concluyó.