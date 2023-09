Robaron cables de una casa bomba que debía tener custodia policial las 24 horas

En las últimas horas se conoció un episodio ocurrido en una de las casa bomba que tiene la ciudad de Santa Fe, lugar en donde funcionan los sistemas de bombeo necesarios los días lluviosos para que se extraigan los excedentes líquidos y expulsarlos hacia el río, más precisamente la casa bomba Cero, en barrio Centenario, donde robaron cables . Pero lo que además preocupó a las autoridades municipales y por lo cual se ha pedido un informe y se comenzó una investigación, es que el patrullero adicional, contratado por el municipio, para evitar robos y hechos de vandalismo, no estaba en el lugar.

La secretaria municipal de Infraestructura y Gestión Hídrica, Silvina Serra habló con la prensa y afirmó: "El viernes por la mañana nuestro personal de área operativa de estaciones de bombeo y obras de protección en sus recorridas habituales, pasaron por la estación Nº 0, que es la que protege de inundaciones al barrio Centenario y encontraron el portón abierto, además notaron que no estaba la policía que realiza la custodia 24 horas de esa estación . Cuando realizaron la inspección del lugar, de las bombas y tableros, encontraron con que se habían robado los cables que conectan cuatro electrobombas de unos 2.000 metros cúbicos por hora, por lo que inmediatamente se comunicó lo sucedido a la Secretaría de Control municipal, quienes en primer lugar comunicaron al Ministerio de Seguridad y posteriormente pidieron la intervención de la fiscalía municipal para que convoque a el fiscal del MPA para que comience la realización de una investigación".

"Al lugar llegó el fiscal y ante la evidencia de que había una gran cantidad de cables a disposición del autor del hecho de vandalismo, y que no eran cables de acceso fácilmente, lo que se investiga es si fue un hecho de vandalismo por robo o por daño, el que ocurrió en la estación", agregó.

En lo que refiere a la ausencia del patrullero adicional apostado en el lugar destacó: "La Secretaría de Control se comunicó con el Ministerio de Seguridad para comunicar que el personal policial, que debe estar las 24 horas, y que se paga desde el municipio para que realice el control y vigilancia de la estación de bombeo no estaba, por lo cual por apertura de protocolo el personal municipal estuvo de guardia 24 horas". Además del episodio de Centenario esta madrugada la casa bomba Nº 1, frente a barrio Varadero Sarsotti sufrió el robo del alambrado perimetral.

Por último agregó: "La casa bomba cero funciona con descarga por gravedad, es decir que mientras el río no se encuentre con sus niveles altos, no es necesario el accionar de las bombas, por lo tanto hay tiempo suficientes para reponer los cables robados, pese a tener un gran valor económico y no son de fácil adquisición, Aun así quedan dos bombas más, que son las más grandes y que tienen una potencia de unos 11.600 metros cúbicos horas cada una".

