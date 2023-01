Robaron, comieron y hasta usaron el baño en una distribuidora en pleno centro

robo distribuidora.mp4 Robo a distribuidora en pleno centro santafesino UNO Santa Fe

En diálogo con el Móvil de UNO, Gustavo Lis, dueño de la distribuidora relató respecto al hecho del que fue víctima: "Aparentemente en la madrugada entraron y se llevaron un montón de mercadería, algunas cosas servían, otras no. También se llevaron un monitor de PC, un radiograbador y tuvieron suficiente tiempo para comer, ir al baño y después se fueron. Un vecino me comentó que escuchó algunos ruidos que provendrían de acá, alrededor de las 3 de la mañana y a mí a eso de las 8.15 me llamaron para darme el aviso que habían entrado a robar".