Romina Diez cruzó fuerte a Macri tras sus críticas a Karina Milei

La diputada nacional por la Libertad Avanza, Romina Diez, cruzó fuerte en la red social X al ex presidente Mauricio Macri por sus críticas a Karina Milei. La legisladora santafesina, de gran llegada a la Casa Rosada, se preguntó por qué a Karina Milei le exigen quien debe o no estar en LLA y sostuvo: “Es democracia muchachos. Nosotros no nos metemos en sus partidos ni en sus vidas. Dejemos que la gente se exprese mediante el voto. Sigan llorando hasta que lluevan milanesas”.