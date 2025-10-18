Sábado fresco pero con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe después del viento y la lluvia

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

18 de octubre 2025 · 08:50hs
José Busiemi

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento, fresco y con una temperatura a las 8.30 de la mañana de 17º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que con el ingreso del sistema relativamente frío y el continuo aporte de aire frío en altura, las condiciones mejoran algo más rápido de lo esperado y la región se estabiliza. Esta situación permite que las jornadas se mantengan buenas y estables, con días mayormente soleados hasta por lo menos el día martes, donde nuevamente debería comenzar una nueva tendencia gradual a inestabilizarse producto del ingreso de aire cálido. Respecto de las temperaturas, se espera que las mismas presenten hasta por lo menos el lunes una tendencia gradual en descenso de las mínimas, mientras que las máximas deberían descender durante la jornada de hoy, para luego mantenerse y comenzar a subir a comienzos de semana.

Domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante el día y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11° y poco cambio de las máximas, 26°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto para arrancar la semana se espera un lunes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12° y suave ascenso de las máximas, 28°. Vientos moderados predominando del sector nor/noreste.

Por último, martes con cielo despejado, alguna nubosidad variable, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche y condiciones estables, con tendencia gradual a desmejorar. Temperaturas en poco ascenso gradual: mínima 15° y máxima 32°. Vientos moderados a regulares predominando del sector nor/noreste.

