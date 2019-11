"Creo que es importante que finalmente se haya alcanzado el acuerdo entre los diferentes espacios políticos provinciales para que el gobernador Perotti arranque con el presupuesto 2020 aprobado", destacó hoy el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, para asegurar que deja una provincia "ordenada" y con "poca deuda".

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, el funcionario dijo que "es un presupuesto que refleja la realidad del país, con recursos estimados en base a las pautas adoptadas por el propio gobierno nacional en su proyecto de presupuesto y que deja las definiciones de la política tributaria provincial en manos de la nueva gestión de gobierno, que deberá resolverlo cuando asuma".

"No se incluyeron las partidas que Nación le debe a Santa Fe, por lo que el presupuesto termina siendo deficitario y no superavitario", aclaró para recordar que la nueva gestión prometió comenzar a pagar la deuda.

"Está garantizado el pago de sueldos y del aguinaldo con cláusula gatillo en la fecha que establezca la nueva gestión"

"El presidente electo Alberto Fernández asumió un compromiso con el gobernador electo, de empezar a cancelar durante la próxima gestión de gobierno la deuda histórica por los fallos de la Corte", indicó.

"Entonces nos parecía importante como gesto que se incluyera una partida de un monto relativamente menor en relación al total de esa deuda, pero que diera una señal de que en Santa Fe entendemos que llegó el momento en que Nación debe saldar esa deuda", agregó.

Sin embargo, Saglione precisó que "la gestión entrante consideró más conveniente que eso no se incluyera como recurso, es una cuestión de criterio, se aceptó esa modificación solicitada, pero eso no significa que no entendamos que deba empezar a pagarse esa deuda el próximo año".

"Si tal cosa sucede, el gobernador tendrá las herramientas para disponer cuales son los destinos de estos fondos, siempre en el marco de lo que establece la ley vigente, que debe ser aplicados íntegramente a ejecutar obras, no a financiar gasto corriente", especificó.

"Desde ya que Santa Fe forma parte del país y no podemos estar ajenos a lo que ocurre en el contexto de la macroeconomía nacional. Ahora, en ese espacio, Santa Fe tiene una economía privada y pública que se destaca del resto del país. Para poner algunos números. La deuda de Santa Fe representa el 2 por ciento de lo que produce la provincia, cuando en Argentina, la deuda publica nacional, representa el 94 por ciento del PBI", detallo.

Respecto a si existe un déficit consolidado de 20 millones de pesos, dijo: "Lo hemos conversado con algunos referentes de la comisión de transición, no coincidimos con ese número y no es lo que surge de la ejecución presupuestaria. Al 31 de octubre, el déficit acumulado es de 9100 millones de pesos, incluso con un leve superávit los últimos 4 meses".

"De esos 9100, hay 6000 que corresponden a un pago que Ansés debe realizarle a la provincia de Santa Fe, que todos los años hace y este año aún no ingreso.

Más que un problema de gasto, hay un problema de cumplimiento del gobierno nacional", resumió.

Por último reiteró que está garantizado el pago de la cláusula gatillo en diciembre. "Sí, por supuesto. El último día hábil de cada mes estamos difundiendo el cronograma de pago de salarios, así que en el transcurso de la jornada de hoy se definirá y por supuesto incluye el incremento sobre la base de la aplicación de la clausula gatillo que este mes representa un poco más del 5 por ciento".

"Tenemos la planificación financiera que permite garantizar el pago de salarios que corresponde a nuestra gestión de gobierno y también la proyección de ingresos que permite garantizar el pago del aguinaldo en la fecha que establezca la nueva gestión", cerró.