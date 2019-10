Saglione: "La Nación hace caso omiso de fallos de la Corte"

El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, se mostró alarmado por el incumplimiento del gobierno nacional del fallo de la Corte Suprema que estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Advirtió que la Nación "sigue transfiriendo la coparticipación haciendo caso omiso a la existencia de intervenciones judiciales" y especificó que, tomando en cuenta los meses de agosto a diciembre, Santa Fe debe recuperar ingresos por unos $4 millones de pesos.

La situación en las arcas santafesinas se complican más ya que el gobierno nacional no cumplió con el aporte que debía realizar a la provincia por el déficit previsional en la caja de jubilaciones de la provincia del año 2018. Saglione especificó que se trata de $5.800 millones que debieron pagarse antes del 31 de marzo. Sumado al reperfilamiento de Letes, Santa Fe, de golpe, se quedó con unos $10.000 millones menos.

"La Corte fue muy clara, busca evitar que el daño se siga acumulando en el tiempo y hasta el momento las autoridades nacionales han buscado dilatar el cumplimiento de la orden judicial", apuntó en diálogo con el programa "La banda cambiaria", que se emite por FM Meridiano.

El ministro recordó que el máximo tribunal ordenó a Nación compensar a las provincias que acudieron a la Corte para hacer el reclamo por la pérdida de coparticipación que suponen esas medidas.

"Para nosotros no es novedad que esta gestión de gobierno no cumpla con los fallos, dijo Saglione en referencia a la falta de acuerdo para el pago de la deuda histórica. Subrayó, en este sentido, que el máximo tribunal entendió que si esperaba varios meses para resolver la cuestión de fondo las provincias iban a perder miles de millones y eso pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos de pago que cada una de las jurisdicciones provinciales tiene. "El sentido de la medida cautelar es la aplicación inmediata, lamentablemente no ha sido la conducta que el gobierno nacional tomó respecto de la resolución de la Corte", indicó.

Lo cierto es que esta situación agrava la economía de las provincias en su conjunto. Saglione señaló que "esto genera un cimbronazo importante porque es una pérdida significativa y concentrada en muy corto tiempo".

"Hay una clara pérdida de recursos en la provincia tanto por recaudación propia como por coparticipación, derivada de la caída de la actividad económica", explicó. En este marco, dijo que se está monitoreando de manera de garantizar los compromisos de pago, en primera instancia el pago de sueldos y jubilaciones y las transferencias a municipios y comunas vía coparticipación.

Aclaró que "esta dificultad de no recibir los ingresos que corresponden por ley nos obliga a estirar los plazos de pago con proveedores, un poco más allá de lo que veníamos haciendo".

La transición política

De cara a la transición política, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, destacó que las finanzas públicas santafesinas "son mucho más ordenadas" que la de muchas otras provincias. "Con la comisión de transición tenemos una preocupación compartida sobre cómo la situación macroeconómica impacta sobre la provincia, y entregamos toda la documentación incluso con las actualizaciones mensuales que surgen del sistema de administración financiera provincial", detalló.