"Sentimos un respiro enorme, pero el dolor no va a cesar nunca": el desahogo de la familia de Pelusa Farías tras el veredicto

Maximiliano, hijo de Carlos “Pelusa” Farías, expresó el dolor de la familia y el alivio que sintieron luego de que el jurado popular declarara culpable por unanimidad al acusado por el homicidio criminis causa ocurrido en Santa Fe en 2024.

El veredicto de culpabilidad por unanimidad en el juicio por el crimen de Carlos Alberto “Pelusa” Farías estuvo acompañado por la emoción de su familia, que encontró cierto alivio tras más de dos años de espera. A la salida de la audiencia, Maximiliano, hijo de la víctima, expresó el dolor que atraviesan desde el asesinato del cambista y destacó el acompañamiento de la Fiscalía y de la querella durante el proceso judicial.

“Es un dolor que no va a cesar nunca en nuestra vida. Nuestra familia dejó un vacío enorme. Pero gracias a Martín (abogado querellante) y gracias a la Fiscalía, hoy sentimos un respiro enorme para nuestra familia” , manifestó emocionado.

Las palabras de Maximiliano reflejaron el impacto que dejó la muerte de su padre y la importancia que tuvo para sus seres queridos conocer la decisión del jurado popular. Los doce integrantes del tribunal declararon culpable por unanimidad a Augusto Joaquín Monzón por el delito de homicidio criminis causa, tal como habían solicitado la Fiscalía y la querella.

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Un veredicto esperado por la familia

La resolución se conoció este martes, durante el juicio por jurados realizado en la ciudad de Santa Fe. La presidenta del jurado leyó la decisión del cuerpo deliberativo: “Nosotros, el jurado, por unanimidad encontramos al acusado Augusto Joaquín Monzón, culpable del delito de homicidio criminis causa, conforme al requerimiento de la acusación”.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni y del abogado querellante Martín Risso Patrón. Ambos sostuvieron que Farías fue asesinado con la finalidad de robarle dinero y procurar la impunidad del responsable. La defensa, en cambio, cuestionó esa reconstrucción y planteó que la muerte se produjo en el contexto de una pelea.

Tras conocerse el veredicto, Giavedoni adelantó que la Fiscalía solicitará la pena máxima prevista para este delito. “Se realizará una audiencia para la imposición de pena. Por el tipo de delito, establece una pena de prisión perpetua, y es lo que pediremos”, afirmó.

El crimen de Pelusa Farías

Carlos Alberto “Pelusa” Farías tenía 57 años y era conocido en la peatonal santafesina por su actividad como “arbolito”, dedicada al cambio informal de divisas. Fue asesinado en febrero de 2024, en un local comercial ubicado sobre la peatonal San Martín.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, Farías ingresó al comercio junto a Monzón el 21 de febrero de ese año. Tiempo después, el acusado salió del lugar, mientras que el cambista permaneció desaparecido hasta el viernes 23 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado oculto en un depósito del local.

Para la Fiscalía y la querella, el crimen estuvo vinculado con la intención de sustraerle dinero a la víctima. Esa hipótesis fue respaldada por el jurado popular, que encontró culpable al acusado por homicidio criminis causa.

Ahora, la causa deberá avanzar hacia la audiencia de imposición de pena, en la que se definirá la condena. Mientras tanto, para la familia de Pelusa Farías, el veredicto representa un alivio en medio de una pérdida que, como expresó su hijo, seguirá dejando una ausencia irreparable.