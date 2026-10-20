Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Uno de los goleadores de la Primera Nacional habría despertado el interés de Leonardo Madelón en Unión para la próxima temporada.

Unión empieza a mirar posibles alternativas para reforzar su plantel de cara a 2027, aunque el escenario deportivo todavía está lejos de ofrecer certezas. En ese contexto, Martín Pino, uno de los goleadores de Godoy Cruz en la Primera Nacional, aparece como un nombre a seguir dentro de las opciones que tendría en consideración Leonardo Madelón.

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El atacante, nacido en Córdoba el 16 de marzo de 1998, tiene 28 años y atraviesa una temporada productiva en el conjunto mendocino. Sus estadísticas lo ubican entre los delanteros con mejores registros de la categoría: convirtió 16 goles en 30 partidos y sumó siete asistencias en el campeonato.

Su nombre comienza a circular mientras Unión intenta salir de una etapa futbolística adversa. El empate 1-1 ante Deportivo Riestra cortó una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas, pero la actuación del equipo volvió a dejar interrogantes y la continuidad de Madelón aún no está asegurada.

Un goleador que se hizo lugar en la Primera Nacional y suena en Unión

Los números de Pino en Godoy Cruz explican el interés que puede despertar en el mercado. A lo largo de 2.575 minutos disputados en la Primera Nacional, el delantero logró sostener una importante eficacia frente al arco y también aportó en la generación ofensiva, con siete asistencias.

El atacante ya conoce el recorrido de la categoría. En 2025 defendió la camiseta de San Martín de Tucumán, donde jugó 29 partidos de la fase regular, convirtió ocho goles y entregó tres asistencias. Antes pasó por Guillermo Brown de Puerto Madryn, Gimnasia y Tiro de Salta e Instituto de Córdoba.

En su carrera profesional registra 197 partidos y 49 goles, de acuerdo con los datos estadísticos disponibles. Su experiencia en distintas categorías y su presente goleador constituyen argumentos para que pueda aparecer como una alternativa en la planificación de un equipo que necesite sumar peso ofensivo.

El contrato que abre un escenario para el mercado de Unión

Pino tiene contrato con Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre de 2026. La proximidad de esa fecha lo convierte en un futbolista cuya situación habrá que seguir cuando empiece a tomar forma el próximo mercado de pases.

De todos modos, el vencimiento del vínculo no significa que tenga acordada una salida ni que exista una negociación encaminada con Unión. Por ahora, su nombre aparece como una posibilidad dentro de las alternativas que se vinculan con el club santafesino.

Primero, la decisión sobre Madelón

La principal incógnita de Unión sigue siendo el futuro de su entrenador. La racha de cuatro caídas consecutivas encendió las alarmas y el empate ante Riestra, conseguido después de una actuación discreta, no alcanzó para cambiar sustancialmente el panorama.

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Por eso, cualquier movimiento relacionado con el armado del plantel para 2027 debe leerse dentro de un contexto todavía abierto. Si Madelón continúa, habrá que determinar cuáles son sus prioridades para reforzar el equipo y qué posibilidades tiene la dirigencia de avanzar por los jugadores elegidos.

Martín Pino es uno de los primeros nombres que aparece asociado al futuro de Unión, respaldado por una temporada de 16 goles en la Primera Nacional. Su posible llegada, sin embargo, todavía está lejos de ser un hecho: primero deberán despejarse las dudas deportivas e institucionales que rodean al Tatengue.