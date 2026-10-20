Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Cristian Tarragona, goleador y capitán tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y es una prioridad para Leonardo Madelón y la dirigencia de Unión.

La planificación de Unión para la próxima temporada empieza a tener nombres propios y uno de los principales es el de Cristian Tarragona. El delantero, capitán y uno de los futbolistas más influyentes del equipo, tiene vínculo hasta el 31 de diciembre y ya habrían comenzado las gestiones para intentar extender su contrato.

La intención de sostener al atacante responde a una cuestión futbolística y también de liderazgo. Desde su llegada, en el mercado de invierno de 2025, Tarragona se ganó un lugar determinante en el plantel y se transformó en una referencia para sus compañeros. Por eso, su continuidad aparece como un objetivo tanto para Leonardo Madelón como para los dirigentes.

Tarragona, una prioridad en el armado de Unión

El entrenador considera al delantero una pieza importante dentro de su estructura. Su presencia le ofrece al equipo una referencia ofensiva, capacidad para disputar cada pelota y experiencia para afrontar los momentos de mayor exigencia. A esas características se suma su condición de capitán, un rol que lo ubica entre las voces de mayor peso dentro del vestuario.

En la dirigencia también valoran ese perfil. En un plantel que deberá atravesar definiciones de cara al próximo año, conservar futbolistas que ya conocen el club y tienen ascendencia sobre el grupo aparece como una de las claves para darle continuidad al proyecto deportivo.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Por ahora, las conversaciones deberán avanzar para determinar si las partes pueden acercar posiciones. El contrato vigente hasta fin de año marca el plazo de una negociación que Unión buscaría encaminar para evitar que uno de sus principales referentes quede sin vínculo.

Los números de Tarragona durante 2026

El rendimiento del atacante ayuda a explicar por qué su continuidad está entre los asuntos relevantes para el club. En el Torneo Apertura disputó 16 partidos, convirtió siete goles y entregó cuatro asistencias. También participó en dos encuentros de los playoffs del Apertura, con un tanto, y jugó dos partidos de la Copa Argentina.

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En el Clausura, sus registros fueron igualmente significativos: 12 partidos, seis goles y tres asistencias. De esta manera, el delantero mantuvo una producción ofensiva importante a lo largo de la temporada y volvió a demostrar su incidencia en el funcionamiento del equipo.

Más allá de las estadísticas, Tarragona representa una referencia por su personalidad y por la responsabilidad que asumió como capitán. Su aporte no se limita a la definición de las jugadas: también participa en el juego de ataque y es uno de los futbolistas a los que el equipo busca cuando necesita encontrar soluciones.

Un contrato que entra en su tramo decisivo

Con el 31 de diciembre como fecha de vencimiento, Unión tiene por delante el desafío de transformar las primeras gestiones en una propuesta concreta y alcanzar un entendimiento con el jugador.

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La continuidad de Tarragona sería una señal importante en la construcción del plantel para la próxima temporada. Madelón pretende conservar a un futbolista que considera determinante, mientras que los dirigentes buscan sostener una figura de experiencia y liderazgo.

Las negociaciones recién comienzan a tomar forma, pero el mensaje es claro: Unión quiere que su capitán siga siendo parte del proyecto rojiblanco.